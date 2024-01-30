عشرات الشهداء والجرحى في اليوم الـ 116 من العدوان الإسرائيلي على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 30 كانون الثاني (بترا) - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي استهدف منازل وأحياء في وسط وجنوب قطاع غزة، في اليوم الـ 116 من عدوان الاحتلال المتواصل على القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال شنت عدة غارات على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث استهدفت منزلا على الأقل في حي الجنينة.

كما قصفت طائرات الاحتلال هدفا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مع استمرار القصف المدفعي للمخيم، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من الفلسطينيين.

وأفادت المصادر بوقوع اشتباكات وقصف عنيف على منطقة بطن السمين وحي الأمل في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، حيث تم استهداف مسجد الفاروق قرب مفترق الظهرة في مخيم خانيونس، وسط إطلاق نار كثيف في المكان ومحيطه، مشيرة الى تجدّد القصف المدفعي لمحيط مستشفى ناصر في خانيونس جنوبي قطاع غزة فجر اليوم.

ومساء أمس الاثنين استشهد 20 فلسطينيا على الأقل، واصيب آخرون، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلة مدوخ في منطقة حي الصبرة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 26637 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وعدد المصابين إلى نحو 65387 مصابا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام وفي الطرقات، حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

-- (بترا)

رصد/أغ/اص/ب ط

30/01/2024 09:11:34