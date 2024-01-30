إعلان نتائج الشامل للدورة الشتوية الخميس المقبل

السلط 30 كانون الثاني (بترا)- يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل " الدكتور أحمد فخري العجلوني، يوم بعد غد الخميس، مؤتمرا صحافيا في تمام الساعة الـ 11صباحا لإعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 2024 . --(بترا) أع/أ م / س س 30/01/2024 09:16:27

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