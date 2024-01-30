إعلان نتائج الشامل للدورة الشتوية الخميس المقبل

إعلان نتائج الشامل للدورة الشتوية الخميس المقبل
التاريخ
1/30/2024 5:53:19 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 30 كانون الثاني (بترا)- يعقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل " الدكتور أحمد فخري العجلوني، يوم بعد غد الخميس، مؤتمرا صحافيا في تمام الساعة الـ 11صباحا لإعلان نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الشتوية 2024 .
--(بترا)
أع/أ م / س س
30/01/2024 09:16:27
MENAFN30012024000117011021ID1107785785
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