المسعود للسيارات تفوز بجائزة نيسان للتميز وجائزة نيسان للمعايير والعمليات لدى الوكلاء

(MENAFN
- mslgroup) أعلنت "المسعود للسيارات"، الموزع الحصري والمعتمد لسيارات "نيسان" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، حصولها مجدداً على جائزة "نيسان للتميز" المرموقة. وحصلت الشركة على هذه الجائزة للمرة الثالثة، بناء على أدائها المثالي في مجالات البيع وخدمات ما بعد البيع والارتقاء بتجربة العملاء.
وتسلم الجائزة كل من سعادة طارق أحمد المسعود ومسعود رحمة المسعود، أعضاء مجلس إدارة مجموعة المسعود، وعرفان تانسل الرئيس التنفيذي لشركة "المسعود للسيارات"، حيث قدمها لهم تييري صباغ، رئيس "نيسان" و”إنفينيتي” الشرق الأوسط، وذلك خلال حفل تكريمي أقيم في المقر الرئيسي لشركة "المسعود" في أبوظبي، بحضور مسؤولين تنفيذيين من "المسعود للسيارات" و"نيسان الشرق الأوسط".
وجاء تكريم المسعود للسيارات استناداً إلى أدائها المتميز، وتحقيقها لسلسلة من الإنجازات في نسب المبيعات، وخدمات ما بعد البيع ومعدلات رضا وسعادة العملاء على نحو مستمر.
كما حصلت الشركة على جائزة نيسان للمعايير والعمليات لدى الوكلاء، وهي جائزة إقليمية أطلقتها نيسان الشرق الأوسط، لتطوير معايير موحدة للعلامة التجارية وتجربة العملاء، وذلك عبر المرافق المتاحة في المنطقة، وتمكين الإدارات الرئيسية، وتحفيز أعضاء الفريق على تعزيز الأداء، وتحسين تجربة العملاء وصورة العلامة التجارية. كما تعد الجائزة بمثابة تكريم لجهود الوكلاء الذين يواصلون مسيرتهم التطويرية عبر كل نقطة من نقاط الاتصال مع العملاء، بالإضافة إلى الارتقاء بتجربة العملاء على نحو متكامل.
وأعرب عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة "المسعود للسيارات"، عن فخره وامتنانه بالفوز قائلاً: "يعتبر الحصول على جائزة نيسان للتميز جائزة نيسان للمعايير والعمليات لدى الوكلاء، بمثابة إنجاز تفتخر به "المسعود للسيارات". وتعكس الجوائز التي نتلقاها، اهتمامنا الاستثنائي بالتركيز على رضا العملاء وتعزيز الابتكار باعتبارها إحدى أهم أولوياتنا. وتشهد هذه الإنجازات على جهودنا المستمرة لتقديم أفضل الحلول والخدمات عبر جميع مجالات أعمالنا. ويسعدني في هذا الإطار، التأكيد على الدور الحيوي لأعضاء فريق "المسعود للسيارات" لتمكيننا من الحصول على هذه الجوائز، بفضل تصميمهم على النجاح واهتمامهم بالتقدم وبذل كافة الجهود اللازمة للوفاء بالتزاماتنا على مستوى التميز التشغيلي والخدمات الاستثنائية."
من جهته، قال تييري صباغ، رئيس نيسان العربية السعودية وإنفينيتي الشرق الأوسط، والمدير التنفيذي في نيسان الشرق الأوسط: "تستمر شراكتنا الموثوقة مع المسعود للسيارات منذ أكثر من أربعة عقود في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية. ونجحت الشركة في تحقيق إنجازات متميزة على نحو ثابت ومستمر متجاوزة كافة التوقعات. وتجسد هذه الجوائز حرصنا المشترك والثابت على الالتزام بالتفوق على مستوى خدمة العملاء، ودليلاً مميزاً على شراكتنا المستمرة. ويسعدنا تهنئة فريق المسعود لحصولهم على هذه الجائزة، شاكرين جهودهم الاستثنائية لمنح العملاء أعلى مستويات الجودة والاهتمام التي يتوقعونها من نيسان."
وتتبنى "المسعود للسيارات" نهجاً مستقبلياً بالتزامن مع تسارع التقدم التكنولوجي في العصر الحديث وتنامي التحول الرقمي للشركات، إذ تحرص على مواكبة الابتكار والتكنولوجيا لتبني نهج العمليات الرقمية المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المتغيرة للعملاء. وتطمح الشركة في إطار اعتمادها لهذا التوجه التطوري عبر مختلف عملياتها، إلى الارتقاء بأعمالها مستقبلاً والمساهمة في استشراف مشهد متطور ومرن لقطاع السيارات مع التركيز على تعزيز رضا وموثوقية العملاء.
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