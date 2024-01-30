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«براري توين تاورز» بـ 1.4 مليار درهم في مجان

1/30/2024 5:21:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت ((سمانا للتطوير العقاري)) عن أكبر وأغلى مشروعاتها ((سمانا براري توين تاورز))، وهو مجمع سكني فاخر رائد في مجان بدبي، بقيمة 1.4 مليار درهم (381 مليون دولار)، بمساحة مبنية تبلغ 1.6 مليون قدم مربع. ويتكون من برجين توأم من 54 طابقاً و1338 شقة، ومن المقرر تسليمهما في الربع الثاني من عام 2027.

وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري: ((يسعدنا أن نبدأ مشروعنا الأول للعام الجديد 2024، ولا يقتصر مشروع سمانا براري التوأم على بناء مساكن جديدة فحسب، بل يتعلق بصياغة نمط حياة راقٍ. وأعتقد أن المشروع الجديد سيضع معياراً جديداً للمشاريع على طراز المنتجعات الفاخرة في سوق العقارات في دبي)).

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