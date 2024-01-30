«براري توين تاورز» بـ 1.4 مليار درهم في مجان

(MENAFN
- Al-Bayan)
كشفت ((سمانا للتطوير العقاري)) عن أكبر وأغلى مشروعاتها ((سمانا براري توين تاورز))، وهو مجمع سكني فاخر رائد في مجان بدبي، بقيمة 1.4 مليار درهم (381 مليون دولار)، بمساحة مبنية تبلغ 1.6 مليون قدم مربع. ويتكون من برجين توأم من 54 طابقاً و1338 شقة، ومن المقرر تسليمهما في الربع الثاني من عام 2027.
وقال عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة سمانا للتطوير العقاري: ((يسعدنا أن نبدأ مشروعنا الأول للعام الجديد 2024، ولا يقتصر مشروع سمانا براري التوأم على بناء مساكن جديدة فحسب، بل يتعلق بصياغة نمط حياة راقٍ. وأعتقد أن المشروع الجديد سيضع معياراً جديداً للمشاريع على طراز المنتجعات الفاخرة في سوق العقارات في دبي)).
MENAFN30012024000110011019ID1107785697
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.