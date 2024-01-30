«المنسف» الأردني يخطف الأضواء في كأس آسيا



تداولت وسائل الإعلام العالمية، لقطة غريبة وقعت خلال مباراة الأردن والعراق، في دور الـ 16 من بطولة كأس آسيا، التي انتهت لصالح الأردن بنتيجة 3-2، بعدما سجل النشامى هدفي الفوز في الدقيقتين 95 و97 من زمن المباراة التي وصفها الإعلام بالمجنونة.



اللقطة تمثلت بحالة الطرد الموقعة على مهاجم منتخب العراق، أيمن حسين، بسبب طريقة احتفاله، عقب تسجيله الهدف الثاني في مرمى الأردن، وتمثيله حركة تناول أكلة المنسف الأردني على أرض الملعب، وهو ما دفع الحكم الإيراني علي رضا فغاني لمنحه البطاقة الصفراء الثانية، وطرده من اللقاء.

وناقش الخبراء سبب الطرد، وبدى أن هناك سببان محتملان، الأول أن أيمن حسين تأخر بالاحتفال، وكرر عدة احتفالات حول الملعب،

وطالب الحكم من اللاعب بالإسراع في العودة للملعب مرتين، فقام بتمثيل حركة تناول المنسف، قبل أن يقوم الحكم بطرده للتأخر في الاحتفال.



السبب الثاني المرجح، هو استفزاز الجماهير من قبل أيمن حسين، وتقليد حركة احتفال المنتخب الأردني بتناول المنسف، وهو ما قد يؤجج الجماهير الأردنية.

وتداولت الصحف العالمية لقطة الطرد بسبب المنسف، حيث أبرزها صحيفة "آس" الإسبانية وموقع "سبورتس بايبل" الإنجليزي، وصحف آسيوية وأوروبية أخرى، وأبدت جميع المواقع الإعلامية الرياضية استغرابها من اللقطة، ومن حصول لاعب على طرد بسبب احتفال، ووصفتها بأنها حالة لم يسبق أن شوهدت في ملاعب الكرة.

ومازال الجدل مستمر بين الجماهير العراقية حول الطرد، الذي اعتبرته قرارًا ظالمًا بحق هداف البطولة، ومسببًا رئيسيًا للهزيمة، خاصة وأن هدفي الأردن جاءا بعد الطرد.

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