بنزيما يتفاوض مع أحد أندية العاصمة في السعودية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكدت تقارير صحفية، أن كريم بنزيما دخل في مفاوضات مع أحد أندية الدوري السعودي، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية.
وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، هناك مناقشات تجرى لمحاولة انتقال كريم بنزيما من اتحاد جدة إلى نادٍ بالرياض لم يتم ذكر اسمه.
وأضافت: "قبل ثمانية أيام من استئناف البطولة، لا يزال وضع كريم بنزيما يشغل الرأي العام الرياضي في السعودية، وتجري المناقشات لمحاولة نقل المهاجم البالغ من العمر 36 عاماً
بسبب معاناته من مشاكل مع ناديه الاتحاد،
إلى نادٍ آخر في البلاد مقره الرياض ولم يتم تسريب اسمه".
وتابعت: "سيكون هذا هو الطريق المفضل حالياً، وإذا انتهت العملية يجب على قادة الاتحاد تقديم موافقتهم، وهو ما لم يحدث حتى الآن في الوقت الحالي، بينما إتمام الصفقة بهذه الطريقة سيمنح الدوري السعودي فرصة الاحتفاظ باللاعب الفائز بالكرة الذهبية في 2022، وتجنب عودته إلى أوروبا، بعدما ارتبط اسمه بالعديد من الأندية مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد".
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