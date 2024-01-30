بنزيما يتفاوض مع أحد أندية العاصمة في السعودية

أكدت تقارير صحفية، أن كريم بنزيما دخل في مفاوضات مع أحد أندية الدوري السعودي، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الحالية.



وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، هناك مناقشات تجرى لمحاولة انتقال كريم بنزيما من اتحاد جدة إلى نادٍ بالرياض لم يتم ذكر اسمه.

وأضافت: "قبل ثمانية أيام من استئناف البطولة، لا يزال وضع كريم بنزيما يشغل الرأي العام الرياضي في السعودية، وتجري المناقشات لمحاولة نقل المهاجم البالغ من العمر 36 عاماً

بسبب معاناته من مشاكل مع ناديه الاتحاد،

إلى نادٍ آخر في البلاد مقره الرياض ولم يتم تسريب اسمه".

وتابعت: "سيكون هذا هو الطريق المفضل حالياً، وإذا انتهت العملية يجب على قادة الاتحاد تقديم موافقتهم، وهو ما لم يحدث حتى الآن في الوقت الحالي، بينما إتمام الصفقة بهذه الطريقة سيمنح الدوري السعودي فرصة الاحتفاظ باللاعب الفائز بالكرة الذهبية في 2022، وتجنب عودته إلى أوروبا، بعدما ارتبط اسمه بالعديد من الأندية مثل تشيلسي ومانشستر يونايتد".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز