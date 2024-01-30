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بعد صرف النظر عن أبوجبل.. الأهلي يستقر على حارسه الجديد

1/30/2024 5:21:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تراجع مسؤولو الأهلي المصري، عن إتمام صفقة محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي، الذي كان يرغب في استعارته حتى نهاية الموسم لحين عودة محمد الشناوي من الإصابة.

وبحسب موقع "مصراوي"، فإن الأهلي كان أنهى اتفاقه مع البنك لضم محمد أبو جبل، لذلك تعاقد البنك مع محمود الزنفلي لتعويض رحيل أبو جبل، وكان من المقرر أن يتم عقد جلسة خلال الساعات الماضية لتوقيع العقود، إلا أن مسؤولي الأهلي اعتذروا لنظائرهم في البنك عن الحضور.

ويعقد الأهلي جلسة تفاوضية مع مسؤولي نادي زد من أجل الاتفاق على استعارة علي لطفي لمدة 6 أشهر، بعد موافقة اللاعب على الانتقال إلى القلعة الحمراء.

وكان محمد الشناوي تعرض لإصابة بخلع في الكتف أثناء مشاركته مع منتخب مصر في مباراة الرأس الأخضر بكأس الأمم الإفريقية 2023، وتأكد غيابه عن الملاعب لمدة 4 أشهر، لذلك يسعى ناديه للتعاقد مع حارس مرمى جديد لحين عودته من فترة الإصابة.

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