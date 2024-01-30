4 أمور عليك فعلها فوراً عند الضغط بالخطأ على رابط يحتوي «فيروس»

نحرص جميعنا على التأكد من الروابط الإلكترونية التي تصلنا قبل الضغط عليها، ومع ذلك فقد نضغط ول بالخطأ على رابط مجهول يحتوي على فيروس، وفي هذه الحالة علينا

القيام بـ 4 أمور على الفور.

إغلاق الموقع على الفور

أول ما عليك فعله هو إغلاق موقع الويب أو الفيديو على الفور. فكلما طالت مدة بقائك في الموقع، زاد خطر تفاقم الوضع عن طريق الخطأ. وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وإذا أدركت أن هناك خطأ ما، قم بإغلاق الموقع على الفور قبل إدخال أي معلومات أو تنزيل أي شيء.

إجراء فحص للفيروسات

إذا كان لديك برنامج مكافحة فيروسات مثبت على الجهاز، فيجب عليك إجراء فحص الفيروسات بعد مغادرة الموقع.

ربما ثبت المجرمون برامج ضارة مثل أحصنة طروادة أو برامج التجسس على جهازك.

تأكد من القيام بذلك قريبًا حتى تتمكن من اكتشاف أي برامج ضارة قبل أن تصبح مشكلة.

تحسين الأمان

يجب عليك تغيير كلمة المرور الخاصة بوسائل التواصل، فمثلاً عليك تغيير كلمة المرور لـ Facebook الخاصة بك، إذا كان هناك احتمال أن يكون حسابك قد تم اختراقه عند الضغط على الرابط الاحتيالي من خلال حساب التواصل الاجتماعي، فإن إعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك إلى كلمة مرور لم تستخدمها من قبل من شأنها أن تساعدك على البقاء آمنًا.

يعد تمكين المصادقة الثنائية أيضًا أحد أفضل الخطوات التي يمكنك اتخاذها لأن ذلك سيمنع أي شخص آخر من تسجيل الدخول إلى حسابك.

الانتباه للنشاط المشبوه

إذا كنت تعتقد أن هناك احتمالًا لتعرضك للخطر، فمن الحكمة أن تنتبه لعلامات وجود مشكلة، على سبيل المثال، إذا ظهرت منشورات غير عادية على حسابك على فيسبوك لم تقم بإنشائها أو إذا بدأت حساباتك الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي في التصرف بشكل غريب.

قم أيضًا بمراقبة حساباتك المصرفية وأي أنظمة دفع عبر الإنترنت تستخدمها للتأكد من عدم حدوث أي شيء خارج عن المألوف.