7089 ساعة عمل تطوعي تنجزها بلدية دبي خلال 2023

استقطبت بلدية دبي منذ بداية العام الجاري 7,089 متطوعاً ومشاركاً من المهتمين بالمجال البيئي والعمل التطوعي الميداني للحفاظ نظافة إمارة دبي واستدامة بيئتها، وذلك ضمن مبادرتها المجتمعية الميدانية“ساعة.. مع عامل النظافة”، حيث نفذَ المتطوعون خلالها مهام عامل النظافة في إزالة كافة أنواع المخلفات على الشواطئ وفي الأسواق والمناطق التجارية والصناعية والسكنية والبرية والصحراوية.

واستطاعت بلدية دبي من خلال مبادرة "ساعة.. مع عامل النظافة" خلال 2023 إنجاز 7089 ساعة عمل تطوعي ميداني في مجال النظافة العامة من المتطوعين الذين ينتسبون إلى 134 مؤسسة حكومية وخاصة وأهلية، يمثلون شرائح المجتمع المحلي من الموظفين والطلبة وأصحاب الهمم. تمكنوا خلالها من جمع 15.200 طن من المخلفات على الشواطئ والمناطق الصحراوية والسكنية.

ويذكر أن المبادرة تدعم فعاليات المجتمع المحلي الخيرية والبيئة خاصةً أنها مستمرة على مدار العام. كما يمكن لأي جهة ترغب في مشاركة فرقها وموظفيها كمتطوعين في المبادرة، التنسيق مع بلدية دبي لتحديد نوع المشاركة التطوعية المرغوبة.

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