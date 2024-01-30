تقييم وصول يمنح «دفاع مدني دبي» الشهادة الذهبية كجهة صديقة لأصحاب الهمم

حصلت إدارة الدفاع المدني في دبي من خلال مركز إسعاد المتعاملين "مرحبا "في المبنى الرئيسي للإدارة بمنطقة القصيص الثانية على الشهادة الذهبية من بلدية دبي ممهورة بختم“وصول" الذي يوثق استيفاء المبنى لمتطلبات كود دبي للبناء فئة "مبنى مؤهل للجميع". في انجاز جديد يضاف الى سجل إنجازاتها الزاخر، وليكرس مكانتها الرائدة كإحدى أبرز الجهات الصديقة لأصحاب الهمم.

وبهذه المناسبة أكد سعادة الفريق خبير راشد ثاني المطروشي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، أن التزام الدفاع المدني بدبي بتوفير خدمات لأصحاب الهمم أتى محققاً لأهدافها التي تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تحويل إمارة دبي بالكامل إلى مدينة دامجة و صديقة لأصحاب الهمم، من خلال برامج و مشاريع و مبادرات تهدف إلى تعزيز الالتزام المجتمعي لهم ، و تقديم كافة الخدمات المجتمعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية ، وتوفير الفرص و بيئة العمل المناسبة لهم، وتمكينهم من استدامة المشاركة كأفراد قادرين على التميز و الإبداع.

بدوره، أكد المقدم الدكتور أحمد الشنقيطي، مدير إدارة الاتصال الحكومي ورئيس لجنة الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم، حرص الدفاع المدني بدبي على دعم وتمكين أصحاب الهمم بسلسلة من الخدمات والمبادرات التي تهدف إلى جعل مرافقها وخدماتها صديقة للجميع، حيث يعتبر الدفاع المدني بدبي من الجهات الرائدة والسباقة في توفير الحلول الذكية وتبني أفضل الممارسات التي تلبي كافة الاشتراطات الصحية والبيئية.

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