«دبي لصناعات الطيران» توقع مذكرة تفاهم مع «أنسيت» لتدريب الطيارين

أعلنت «دبي لصناعات الطيران» توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «أنسيت لتدريب الطيران»، المشغل العالمي لمراكز تدريب محاكاة الطيارين والتي تتخذ من أستراليا مقراً لها. وستسهم مذكرة التفاهم هذه في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمزود عالمي رائد لخدمات الطيران وتقوية العلاقات بين الشركتين من خلال دعم قواعد عملاء كل منهما وتعزيز التعاون المتبادل.

يذكر أن «أنسيت لتدريب الطيران» افتتحت أخيراً منشأة تدريب حديثة ضمن مشروع محمد بن راشد للفضاء في دبي الجنوب، على بعد خمس دقائق بالسيارة من مطار دبي وورلد سنترال، حيث تقدم تدريبات عالمية المستوى للطيارين وأطقم الطيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وخارجها عبر جهاز محاكاة الطيران الكامل ATR 72-600 المعتمد من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران. ومن المتوقع أن تضيف الشركة قدرات تدريبية على طائرات إيرباص A320 إلى هذه المنشأة.

وتعد شركة دبي لصناعات الطيران إحدى أكبر عشر شركات تأجير للطائرات على مستوى العالم، حيث تمتلك أسطولاً يضم 500 طائرة مملوكة ومدارة وقيد الطلب، ويشمل ذلك 67 طائرة من طراز ATR 72-600، و 168 طائرة من عائلة إيرباص A320. ومن مقرها الرئيسي في دبي، تمتلك «دبي لصناعات الطيران» خبرة تزيد على ثلاثة عقود في مجال التأجير مع القدرة على توفير حلول مخصصة وشاملة لشركات الطيران لتلبية متطلبات أساطيلها.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «نحن متحمسون للإعلان عن هذا التعاون مع أنسيت لتدريب الطيران التي ستوفر لعملائنا من شركات الطيران بنية تحتية متطورة لتدريب الطيارين على طائرات ATR 72-600 وإيرباص A320 في مركز التدريب الجديد التابع لشركة أنسيت في دبي. وكلنا ثقة بأن شبكة عملاء دبي لصناعات الطيران العالمية وشبكة مراكز التدريب الدولية التابعة لشركة أنسيت ستوفر لكلا الشركتين فرصة مهمة لتعزيز منتجاتهما للعملاء الحاليين والمستقبليين».

وقال مارك ديلاني، الرئيس التنفيذي لشركة أنسيت لتدريب الطيران: «يسعدنا أن نتعاون مع شركة دبي لصناعات الطيران، ما يمثل محطة بارزة في مسيرة توسعنا عالمياً. إن مركز التدريب المتقدم الجديد التابع لنا في مشروع محمد بن راشد للفضاء في دبي الجنوب، يعكس تفانينا في تقديم برامج تدريبية على أعلى مستوى في مجال الطيران، حيث يتضمن جهاز محاكاة ATR 72-600 المتطور والمعتمد من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران، إلى جانب قدرات التدريب على طائرات إيرباص A320 التي سيتم تقديمها لاحقاً. ويوفر هذا التعاون فرصة استراتيجية مهمة لدعم عملاء دبي لصناعات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند وخارجها، وتعزيز مكانة دبي كلاعب رئيسي في خدمات الطيران العالمية».

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