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محاولة اقتحام المنصة.. هرج ومرج في الدوحة بعد خروج العراق

1/30/2024 5:21:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ساد هرج ومرج غرفة المؤتمرات الصحفية في استاد خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة، خلال تواجد مدرب العراق الإسباني خيسوس كاساس، بعد أن وجه إليه الصحفيون العراقيون سهام الانتقادات وحملوه مسؤولية الخسارة والخروج أمام الأردن 2-3، في ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم.

ولم يكتف هؤلاء بذلك بل حاولوا مهاجمة المنصة حيث كان كاساس يجلس قبل أن يتدخل رجال الأمن لمنعهم من ذلك، ثم دعا أحدهم جميع زملائه إلى الخروج من القاعة.

وبدا واضحاً غضب الصحفيين العراقيين من خلال الاتهامات التي ساقوها باتجاه كاساس وعزوا الخسارة إلى المقابلات الإعلامية التي أجراها المدرب مع وسائل إعلام إسبانية في الأيام الأخيرة، ولم يقتنع المدرب الإسباني البالغ 50 عاماً وحاول شرح أن الخسارة لا علاقة لها بهذه المقابلات، بدليل أن فريقه فاز بثلاث مباريات في دور المجموعات بعد إجرائها، لكنهم لم يقتنعوا بوجهة نظره.

هنا احتدم النقاش على الرغم من تدخل الشخص الذي يدير المؤتمر، فصرخ أحد الصحافيين: «انت تستهزئ بالإعلام الرياضي» ويجب إجراء تحقيق بهذه القضية من قبل الاتحاد العراقي لكرة القدم.

وبعد خروج الصحافيين اعتبر كاساس أن ما حصل مؤسف، وقال: «يؤلمني ما حصل»، وعن مستقبله على رأس الجهاز الفني لمنتخب العراق أضاف المدرب الذي وصل إلى منصبه في 2022: «أنا هادئ فيما يتعلق بمستقبلي، هدفنا الاستعداد لمواصلة تصفيات كأس العالم».

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