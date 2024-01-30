«إكس» ترفع حظر البحث المفروض على اسم تيلور سويفت

رفعت منصة إكس للتواصل الاجتماعي الحظر على البحث عن اسم مغنية البوب تيلور سويفت مساء أمس الاثنين بعد أن كانت فرضته بسبب انتشار صور فاضحة مفبركة لها على المنصة الأسبوع الماضي.

وقال جو بيناروك، رئيس العمليات التجارية في إكس، في بيان أمس الاثنين إنه تم إعادة تفعيل البحث وستظل منصة التواصل الاجتماعي "منتبهة لأي محاولة لنشر هذا المحتوى وسنزيله إذا وجدناه".

وبينما كان المستخدمون يبحثون عن اسم تيلور سويفت على إكس، تويتر سابقا، عصر يوم الأحد، تلقوا رسالة تقول "حدث خطأ ما. حاول إعادة التحميل". ووصف بيناروك هذا الإجراء بأنه مؤقت وتم تنفيذه "بحذر شديد".

وأفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز بأن صورة واحدة لسويفت، التي منحتها مجلة تايم لقب "شخصية العام" في 2023، حققت 47 مليون مشاهدة قبل تعليق الحساب.

وجاء الحظر على البحث بعد تدخل البيت الأبيض يوم الجمعة إذ وصف الصور المزيفة بأنها "مثيرة للقلق" وشدد على أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية منع انتشار مثل هذا المحتوى المضلل.

ومنذ أن استحوذ الملياردير إيلون ماسك على تويتر عام 2022، واجه انتقادات بسبب منشوراته المثيرة للجدل مما دفع العديد من الجهات المُعلنة على المنصة إلى الانسحاب خوفا من التورط في محتوى ضار.