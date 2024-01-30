الحكم على عمران خان بالسجن 10 سنوات لتسريبه أسرار الدولة

قضت محكمة باكستانية اليوم الثلاثاء، بالسجن عشر سنوات بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان، لإدانته بتسريب محتوى برقية دبلوماسية سرية.

وأدان قاضي المحكمة الخاصة، أبو الحسنات ذو القرنين، خان ووزير خارجيته السابق شاه محمود قرشي بعد عدة جلسات استماع عقدت في السجن.

وأكد متحدث باسم حزب حركة "الإنصاف الباكستانية" الذي ينتمي إليه خان:" حكم على الاثنين بالسجن لمدة 10 سنوات".

ودفع كل من السياسيين ببراءته عندما تم توجيه اتهامات إليهما في أكتوبر الماضي بالكشف عن سر من أسرار الدولة في تجمع عام.

وقال رئيس الحزب المحامي جوهر خان: "سنطعن في إجراءات المحكمة اليوم أمام المحكمة العليا" ، وأوصى أنصار الحزب بالتزام الهدوء.

وجاء قرار المحكمة قبل أسابيع من الانتخابات الوطنية، وقد أطيح بحزب خان إلى خارج السباق ويواجه قادته قيودا مشددة.

ويواجه عمران خان، النجم الرياضي السابق /70 عاما/ سلسلة من الاتهامات منذ إقالته من منصب رئيس الوزراء في تصويت برلماني بحجب الثقة العام الماضي.

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