5 مشاريع عقارية وقفية جديدة في دبي بقيمة 33 مليون درهم خلال 2023

أنجزت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، خمسة مشروعات عقارية وقفية جديدة بقيمة إجمالية تجاوزت 33 مليون درهم خلال عام 2023.

وبحسب المؤسسة، تدعم المشروعات العقارية الوقفية المنجزة، قطاعات الصحة والأبحاث الطبية بوقف المحميد للأبحاث الطبية، وقطاع التعليم بوقف قرطاس الذي يدعم الطلبة المتعثرين وفي قطاع الشؤون الإسلامية تم إنجاز وقف محلات خليفة التاجر ووقف بوخزيمة لرعاية شؤون المساجد في دبي، وفي برامج السقيا شيّدت المؤسسة ثاني مشروع وقفي يخصص ريعه لدعم "سقيا الأمل".

وأكد سعادة علي المطوع أن المشروعات العقارية المنجزة خلال 2023 تساهم في تعزيز دور المؤسسة في تشييد منشآت مستدامة تدعم قطاعات المجتمع الحيوية لسنوات طويلة مقبلة، مشيراً إلى أن المؤسسة تحرص على تنمية ورعاية المال الموقوف وإيجاد الخطط القادرة على تحقيق العائد الاستثماري الأمثل على أصول الوقف.

وقال إن المؤسسة أعدت إطاراً متكاملاً يهدف إلى مواءمة المشروعات الوقفية مع احتياجات المجتمع في مجالات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمساجد وغيرها، وسيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على طرح أفكار ومشروعات وقفية جديدة، وفتح آفاق تنموية للعمل الخيري تعود بالفائدة على مختلف فئات المجتمع.

وأشاد سعادة المطوع بالاستجابة العالية لفاعلي الخير وأصحاب الأيادي البيضاء في إنجاز المشروعات الوقفية ودعم الاستثمارات الخيرية التي تطلقها المؤسسة، لافتاً إلى أن حزمة جديدة متنوعة المصارف من المشروعات الوقفية العقارية سيتم إنجازها خلال العام الجاري.

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