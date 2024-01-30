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بعد خروج مصر من أمم إفريقيا.. إقالة الاتحاد مفروضة وعودة كيروش واردة

1/30/2024 5:21:38 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استمرار اتحاد الكرة المصري بشكل طبيعي حتى إقامة انتخابات في شهر يوليو المقبل، وذلك رداً على مطالبات بإقالة مجلس الاتحاد بعد خروج منتخب مصر من دور الـ 16 بكأس الأمم الإفريقية 2023 بالهزيمة من الكونغو الديمقراطية.

وقال أشرف صبحي في تصريحات إذاعية: "ما لم يُرضي رؤيتنا لشعب ومحبين بالتأكيد لابد أن نبحثه ونرى أسبابه، وبالطبع سيكون هناك تقييمًا للموقف".

وأضاف: "نصحنا اتحاد الكرة ببقاء كارلوس كيروش بعد كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، خاصة أن الشكل العام لمنتخب مصر تحت قيادته كان جيداً".

وأشار: "الموقف العام بالنسبة لاتحاد الكرة، الانتخابات ستكون بعد الدورة الأولمبية في يوليو المقبل، ستحدث دعوة للجمعية العمومية، وكل من له سيرة ذاتية جيدة فليتقدم، لكن أن يتم إقالة اتحاد الكرة في الوقت الحالي هذا سيدخلنا في دوامة لا غنى عنها".
وعن عودة كيروش مرة أخرى لمنتخب مصر قال: "كل الاحتمالات مفتوحة، وقناعتي أن هذا الرجل في 6 أشهر نجح في تغيير شكل منتخب مصر".

وحول إمكانية تواجد مدرب وطني لقيادة منتخب مصر، قال: "من وجهة نظري الشخصية لدينا تجربتين الجوهري وحسن شحاتة، وكل وضع كان له ظروفه، والفترة الماضية المدرب المحلي لم يتوافق معنا وأعتقد أنه لن يكون هناك دورًا للمدرب الوطني إلا بعد إعداده بشكل أمثل".

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