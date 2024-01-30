دبي الثالثة في عدد المليونيرات المقيمين بمدن مجموعة بريكس

احتلت دبي المركز الثالث في مجموعة "بريكس" من حيث عدد المليونيرات والمليارديرات الذين يقيمون في مدينة واحدة، كما حلت أبوظبي المركز العاشر، وفقا لتقرير "ثروة بريكس" الصادر اليوم.

ووفقا للتقرير ارتفع عدد المليونيرات في الإمارات منذ عام 2013 بنسبة 77%، ليصل عددهم في دبي إلى 72,500 مليونير مقيم و15 مليارديرا، فيما وصل نصيب أبوظبي إلى 22,700 من مليونير بينهم 5 مليارديرات. وبالنسبة للتوقعات الخاصة بالعقد المقبل يتوقع أن يزيد نصيب الفرد من الثروة في الإمارات بنسبة 95%، لتحتل الدولة المركز الثالث أيضا على مستوى المجموعة.



ويبلغ إجمالي الثروة القابلة للاستثمار الموجودة حاليا في مجموعة "بريكس" 45 تريليون دولار، ويتوقع ارتفاع عدد المليونيرات فيها بنسبة 85% خلال السنوات العشر المقبلة، وفقا لتقرير "ثروة بريكس"، الذي نشرته شركة استشارات هجرة الاستثمار الدولية "هينلي آند بارتنرز".



ويوجد حاليًا 1.6 مليون شخصا يمتلكون أصولا قابلة للاستثمار تزيد قيمتها على مليون دولار في مجموعة الاقتصادات الناشئة الرائدة في العالم، بما في ذلك 4,716 مليونيرا تتجاوز ثروة كل منهم 100 مليون دولار (يطلق على كل منهم لقب سنتي مليونير)، و549 مليارديرا.

وأضافت مجموعة البريكس الأصلية التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا قوة مالية جديدة كبيرة ونفوذا جيوسياسيا بضم أعضاء جدد من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا الشهر، وهي مصر، وإثيوبيا، وإيران، والسعودية، والإمارات.



وتمثل كتلة "بريكس" الآن أكثر من 45% من سكان العالم، الذين يمثلون نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي مقارنة بدول مجموعة السبع (30%) عند تعديل مقياس تعادل القوة الشرائية. وقال الدكتور يورج ستيفن، الرئيس التنفيذي لشركة "هينلي آند بارتنرز"، إن توسيع مجموعة "بريكس" يوفر فرصا جديدة جذابة للمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، و"إدراج دول من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يعد مجرد إعادة اصطفاف، بل هو اعتراف بمكانتها الاقتصادية المتنامية، ما يتيح الوصول لأسواق استهلاكية سريعة النمو، وموقع جغرافي استراتيجي، وبيئات ثقافية وتجارية فريدة."

اتجاهات نمو الثروة

وكشف التقرير الجديد أنه في العقد الماضي، نمت الثروات الخاصة بنسبة ملحوظة، بنسبة بلغت 92% في الصين، التي تعد الآن موطنًا لـ 862,400 مليونير، بما في ذلك 2,352 "سنتي مليونير" و305 مليارديرات. وتأتي الهند في المركز الثاني في تصنيف مجموعة "بريكس" للأثرياء، حيث يوجد بها 326,400 مليونير، بما في ذلك أكثر من 1000 "سنتي مليونير" و120 ملياردير، كما ارتفع نمو الثروة في الهند بنسبة 85% حلال السنوات العشر الماضية.



كذلك ارتفع عدد المليونيرات في الإمارات منذ عام 2013 بنسبة 77%، وهي الآن موطنا لـ 116.500 مليونير، بما في ذلك أكثر من 300 "سنتي مليونير". وشهد العقد الماضي أيضاً نمواً قوياً في الثروات الخاصة في السعودية وإثيوبيا، حيث ارتفع عدد المليونيرات فيهما بنسبة 35% و30% على التوالي.

وقال خبير التمويل الشخصي والاستثمار الرائد جيف د. أوبديك: "من الناحية الاقتصادية، تدفع الدول غير الغربية، وفي طليعتها مجموعة "بريكس" العالم إلى واقع جديد، والوضع الاقتصادي والاجتماعي والنقدي الراهن الناشئ يقلب ما يعيشه العالم رأسا على عقب".

وبالنظر إلى العقد المقبل، تتصدر الهند مجموعة "بريكس" مع توقعات بزيادة قدرها 110% في نصيب الفرد من الثروة بحلول عام 2033. وتأتي السعودية في المركز الثاني، حيث يتوقع أن يزيد نصيب الفرد من الثروة بأكثر من 105% في العقد المقبل، تليها مباشرة الإمارات بنسبة 95%، فالصين (85%)، وإثيوبيا (75%)، وجنوب أفريقيا (60%)، وأخيرا مصر (55%).

أغنى المدن

وتضم الصين خمساً من أغنى 10 مدن في مجموعة «بريكس»، حيث حصلت العاصمة بكين على أعلى المراكز مع 125,600 مليونير، بما في ذلك 347 "سنتي مليونير" و42 مليارديرا. وفي المركز الثاني تأتي شنغهاي (123,400 مليونير)، وشنتشن (الخامسة مع 50,300 مليونير)، وهانغتشو (السادسة مع 31,600 مليونير)، وقوانغتشو (التاسعة مع 24,500 مليونير) أيضًا ضمن المراكز العشرة الأولى.

وتضم كل من الإمارات والهند مدينتين في المراكز العشرة الأولى، حيث تأتي دبي في المركز الثالث بعدد 72,500 مليونير مقيم (بما في ذلك 212 سنتي مليونير و15 مليارديرا)، وتحتل أبو ظبي المركز العاشر بعدد 22,700 من الأثرياء (68 سنتي مليونير و5 مليارديرات). أما مومباي، المركز المالي الفعلي للهند، فتأتي في المركز الرابع بعدد 58800 مليونير (236 سنتًا و29 مليارديرا) وتحتل العاصمة الوطنية دلهي المركز السابع (موطن 31000 مليونير، بما في ذلك 123 سنتًا و16 مليارديرًا) متقدمة على موسكو في المركز الثامن ( 30.300 مليونير، منهم 207 سنتي ميلونير و23 مليارديرا).

وكانت العاصمة الروسية هي المدينة العشرة الأولى الوحيدة التي انخفض فيها عدد المليونيرات خلال العقد الماضي. وشهدت موسكو انخفاضاً بنسبة 24% في عدد الأثرياء، في حين تمتعت بقية المدن الأكثر ثراء في دول "بريكس" بنمو كبير في الثروات الخاصة تراوح بين 75% (أبو ظبي) وفي حالة شنتشن، هناك زيادة مذهلة بنسبة 140% في عدد المليونيرات مقارنة بعام 2013.

وقال أندرو أمويلز، رئيس قسم الأبحاث في "ثروة العالم الجديد" إن خمس مدن من مجموعة "بريكس" يجب مراقبتها هي بنغالورو وكيب تاون وجدة والرياض والشارقة، حيث يتوقع أن تشهد جميعها نموا قويا بشكل خاص (80٪ +) في الثروة خلال العقد المقبل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز