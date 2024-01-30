فنادق ريكسوس مصر تحقق نجاحًا جديدًا بوصفها أفضل وجهات الإقامة في مصر لعام 2024

(MENAFN
- Iris Media Press Services) مصر: استهلت مجموعة فنادق ريكسوس مصر العام الجديد بتحقيق نجاحٍ جديد، حيث تم اختيار فنادقها الخمسة وهي ريكسوس بريميوم سيجيت، ريكسوس شرم الشيخ، فيلات وأجنحة ريكسوس جولف شرم الشيخ، ريكسوس العلمين، وأجنحة وفلل ريكسوس بريميوم مجاويش، بوصفها أفضل وجهات الإقامة في مصر لعام 2024 وفقًا لتقييم المسافرين عبر موقع الحجز الإلكتروني العالمي المعروف Booking.com،
وتعد هذه الجائزة المتميزة جزءٌ من برنامج التقدير السنوي الذي يقدمه الموقع لوجهات الضيافة التي تميزت بتقديم خدمات وتجارب إقامة منقطعة النظير بحسب تقييم السياح الذين اتخذوا منها محلًا لإقامتهم خلال أسفارهم.
و قال السيد إركان يلدريم، المدير العام لمجموعة فنادق ريكسوس مصر: "يسعدنا أن نحصل على جوائز تقييم المسافرين من Bookingلفنادقنا الفاخرة في مصر. وأتقدم بخالص الشكر إلى فريق عمل فنادق ريكسوس مصر المتفاني لالتزامهم المستمر بتقديم خدمة استثنائية، كما نعرب عن امتناننا لضيوفنا على تقييماتهم الإيجابية ودعمهم المستمر وسنظل ملتزمين بالتمسك بأعلى معايير الضيافة ونتطلع إلى الاستمرار في تجاوز توقعات ضيوفنا".
احتفالاً بمرور 12 عامًا على تكريم التميز في مجال الضيافة، تهدف جوائز Traveller Review Awards من Bookingإلى الاعتراف بالتفاني والعمل الجاد الذي يساهم في إقامة رائعة وتجربة لا تُنسى. ويعتمد الفائزون على مجموعة كبيرة تضم أكثر من 308 مليون تقييم من العملاء المعتمدين على Booking.com، والتي تغطي 222 دولة ومنطقة.
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