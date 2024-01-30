فريق نيسان فورمولا إي ينطلق من خط البداية ويصل إلى منصة التتويج في سباق الدرعية "إي بري"

(MENAFN
- Edelman) الدرعية، المملكة العربية السعودية، 30 يناير 2024 - افتتح فريق نيسان فورمولا إي مشاركته في الموسم العاشر من بطولة فورمولا إي العالمية التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات ABB، بأداء ممتاز مسجلًا 26 نقطة في الجولة الثالثة على حلبة الدرعية.
فبعد أداء محبط شهده يوم الجمعة، بوصول أوليفر رولاند في المركز 13 وخروج ساشا فينيستراز بعد خسارة مركزه، استعاد الفريق عافيته في الجولة الثانية من هذا السباق المزدوج.
واحتل السائق الفرنسي الأرجنتيني ساشا فينيستراز المركز الأول في المجموعة الأولى المؤهلة، وانضم إليه أوليفر رولاند في المنافسات بعد أن سجل أسرع وقت في المجموعة الثانية. وبينما خرج فينيستراز من الدور ربع النهائي، حقق المتسابق البريطاني رولاند الفوز في جميع السباقات الثلاثة، مسجلًا أسرع وقت في كل مرحلة وحصل على النقاط الثلاث التي تقدمها يوليوس باير كجائزة للمنطلق من المركز الأول.
وانطلق السباق المكون من 36 لفة تحت الأضواء الكاشفة لمضمار حلبة الدرعية، حيث خسر رولاند مركزه المتقدم عند انطلاقه من خط البداية، وذلك قبل أن تراجع إلى المركز الثالث خلال مرحلة الإنطلاقة الأولى. وعلى الرغم من ذلك، فقد تمكن من مواكبة المتصدرين والتقدم للحصول على المركز الثاني في المراحل الأخيرة، واضطر في النهاية إلى الاستقرار في المركز الثالث والعودة إلى منصة التتويج مع الفريق في اليوم الثاني من عطلة نهاية الأسبوع.
وفي الأثناء، قدم فينيستراز منافسة قوية مع من حوله، وانضم إلى صدارة السباق في اللفات الأخيرة، وحصل على نقاطه الأولى هذا الموسم بوصوله في المركز السادس.
وتدخل بطولة فورمولا إي الآن فترة راحة مدتها سبعة أسابيع، وتعود في سباق "ساو باولو إي بري" في 16 مارس المقبل.
وقال طوماسو فولبي، المدير الإداري ومدير فريق نيسان فورمولا إي: "قدم الفريق أداءً جيدًا في الجولة الثالثة، والتي كانت بمثابة مكافأة كبيرة لكل جهودنا. أما الجولة الثانية فكانت محبطة، فلم تكن لدينا السرعة اللازمة للمنافسة ولكننا عدنا بسيارة قوية في السباق الثاني. ويمثل تسجيلنا لـ 26 نقطة استعادة قوية لزخمنا، ونأمل أن نستفيد منه في السباقات القادمة. وقدم كلا السائقين أداءً قويًا في مراحلة التصفيات، بإنطلاق أوليفر رولاند من المركز الأول وساشا فينيستراز من المركز السابع، وهما مركزان جيدان للانطلاق. ولم يحظى أوليفر بإنطلاقة موفقة بعد فترة من بدء السباق، لكنه نجح بعد ذلك في تعزيز زخمه، وانتهى به الأمر في المركز الثالث. لقد مارس ضغطًا كبيرًا على السائقين في المقدمة مع اقتراب السباق من نهايته، لكنه كان متعقلًا ووصل إلى منصة التتويج بشكل مريح. أما ساشا فقد انطلق بسرعة جيدة، حيث نجح في اتخاذ مركزه على المضمار ودافع عنه جيدًا من المنافسين خلفه على المضمار ليحتل بذلك المركز السادس. إن وجود سيارتين في السباقات، والانطلاق من المركز الأول والانتهاء مع كل من أوليفر ساشا في المراكز الستة الأولى، يوضح الخطوة الكبيرة التي قطعناها كفريق. ولدينا الآن فترة راحة قبل الجولة التالية، لذلك سنواصل العمل ونتطلع إلى تكرار هذا الأداء في ساو باولو."
ومن جهته قال، أوليفر رولاند سائق فريق نيسان فورمولا إي: "إن هذه النتيجة الرائعة التي حققها الفريق، تمنحنا الكثير من الثقة لهذا الموسم. وعلى الرغم من أن الجولة الثانية كانت مخيبة للآمال، إلا أننا نجحنا في تنظيم صفوفنا في الجولة الثالثة وقمنا بعمل رائع بانطلاقنا من المركز الأول على خط البداية. وكان من المؤسف أنني لم أتمكن من الحفاظ على الصدارة بعد الانطلاق، حيث تعرضت لبعض الانزلاقات، لكننا ما زلنا سعداء جدًا بوصولنا إلى منصة التتويج. لقد عدت إلى نيسان بهدف الفوز، ونعلم أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به وسنواصل التقدم باتجاه تحقيق ذلك. لقد كانت الإمكانات موجودة منذ بداية الموسم والخطوة التي اتخذناها هي خطوة مهمة وسنواصل البناء عليها من أجل السباق التالي في ساو باولو."
وقال ساشا فينيستراز سائق فريق نيسان فورمولا إي: "لقد كانت عطلة نهاية أسبوع مفعمة بالتقلبات، وكان الأمر محبطًا من حيث النتائج، لكننا تمكنا من إيجاد الحلول لبعض الأشياء لاستعادة زخمنا، ونجحنا في الاستعداد جيدًا للسباق، وكان ذلك واضحًا في مرحلة التصفيات. فقد نجح أوليفر في الانطلاق بسرعة مذهلة واستحق المركز الأول، وبدون خطأي في تصفيات ربع النهائي، أعتقد أنه كان بإمكاني الانضمام إليه في المركز الأول على خط البداية. أما في السباق، فشعرت بالرضا تجاه السيارة وكان من الإيجابي أن أحقق نقاطًا قوية وأن يحصل الفريق على جائزته. ونشعر أننا على استعداد للتعامل مع بقية الموسم، وعلينا المضي قدمًا وأن نكون إيجابيين في السباقات المقبلة. وسنقوم بتحليل هذه السباقات بعقلية جديدة في فترة الاستراحة قبل سباق ساو باولو ونتطلع إلى تقديم أداء أفضل هناك."
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