لا تزال للإذاعة في الإمارات مكانتها على الخارطة الإعلامية

(MENAFN
- Communicate Gulf) في العصر الجديد للبودكاست والبث الصوتي، لا تزال الإذاعة وسيلة شعبية في الإمارات العربية المتحدة، حيث كشفت دراسة واحدة أن حوالي 8 ملايين مستمع يستمعون إلى محطات الإذاعة في الإمارات العربية المتحدة كل أسبوع، مما يمثل نسبة وصول وطنية بلغت 97 في المائة.
وفقًا لدراسة لعام 2021 قامت بها شركة نيلسن لأبحاث البيانات، يستمع المستمعون من جميع الأعمار إلى الإذاعة لمدة تقارب 8 ساعات كل أسبوع، حيث يستمع 70 في المائة منهم في المنزل، و20 في المائة أثناء السفر، و10 في المائة في المدرسة أو الكلية. ومن المثير للاهتمام أن 85 في المائة يستمعون إلى الإذاعة عبر الإنترنت وتطبيقات الهواتف المحمولة والويب.
أدى الشعبية المستمرة للإذاعة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة إلى دفع الجامعات إلى تقديم برامج متخصصة في الاتصال الجماهيري مع التركيز التقليدي على البث الإذاعي.
اعتمدت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة نهجًا فريدًا حيث لا تعد الإذاعة مجرد وسيلة تقليدية، بل تم إعادة تصورها وتنشيطها كمنصة متعددة الوسائط. يتجاوز المنهج التقليدي للبث، ويدمج تكنولوجيا الوسائط الجديدة واستراتيجيات إنشاء المحتوى الديناميكي لتوفير تجربة تعليمية شاملة وحديثة في مجال الاتصال الإذاعي.
وقال البروفيسور ستيفن سي ويلهايت نائب الرئيس الأول للشؤون الأكاديمية في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: "في عالم الاتصال الجماهيري المتطور، لا تزال الإذاعة تحتفظ بتأثير قوي على الناس في جميع أنحاء العالم، وخاصة في الإمارات العربية المتحدة، حيث أدت حركة السكان الأجانب الكبيرة والمتنوعة إلى ظهور قنوات إذاعية متخصصة. تغيرت صيغ برامج الإذاعة على مر السنين، مما يجعل من الضروري على المحترفين الطموحين في مجال الإذاعة أن يتعلموا مهارات جديدة في التكنولوجيا الرقمية. في هذا السياق، تقدم الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة واحدة من أكثر برامج البكالوريوس في الاتصالات الجماهيرية شمولًا، حيث تدمج عناصر مكثفة متعلقة بالإذاعة".
تم تصميم برنامج البكالوريوس في الاتصالات الجماهيرية في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة بعناية فائقة لتقديم تعليم شامل في مجال الإذاعة، وينقسم إلى ثلاثة مجالات رئيسية. أولاً، يتناول جانب الإنتاج الدقيق للبث الإذاعي، ويغطي مهارات التسجيل والمزج وإنتاج الصوت بشكل عام. ثانيًا، يركز على إنشاء المحتوى ويزود الطلاب بالخبرة في البرمجة والأخبار والصحافة، ويعزز المواهب في مجالات مثل أن يكون مذيع إذاعي وتقديم البرامج على الهواء. أخيرًا، يغمر الجانب التسويقي والترويجي الطلاب في العملية الإبداعية للإعلان، معلمًا لهم صياغة نصوص مقنعة للإعلانات وتطوير استراتيجيات تسويق فعالة.
من خلال هذا النهج المنظم، يعد البرنامج الطلاب لمجموعة واسعة من فرص العمل في صناعة الإذاعة. يمكن للخريجين أن يطمحوا لأدوار مثل مقدم البرامج، منتج الإذاعة، صحفي البث، مدير البرنامج، كاتب النصوص، ومتخصصين في المبيعات والإعلان والتسويق والترويج. كل مسار وظيفي يعكس مجموعة المهارات المتنوعة التي تم تنميتها من خلال قطاعاتنا المكرسة للتعليم الإذاعي، مما يضمن أن طلابنا مستعدون تمامًا للمشهد الديناميكي لوسائل الإعلام المذاعة.
في الفضاء الإعلامي المزدحم، لا تزال الإذاعة تحمل العديد من المزايا. إنها توفر القدرة على الوصول إلى جمهور مستهدف بشكل كبير والتواصل مع فئة عمرية محددة. إعلانات الإذاعة ذات تكلفة منخفضة نسبيًا، وهي مناسبة بشكل مثالي للشركات الصغيرة أو الشركات الناشئة التي لديها ميزانية تسويق محدودة.
خلال الربع الأول من عام 2021، وفقًا للدراسة، استمع 7.82 مليون شخص في الإمارات العربية المتحدة كل أسبوع للاستماع إلى الإذاعة. قضى هؤلاء المستمعون متوسط 7 ساعات و 28 دقيقة كل أسبوع على الإذاعة.
وقال البروفيسور هاريكليا زينجوس، عميد كلية الفنون والعلوم في الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: "تركز برنامجنا للبكالوريوس في الاتصالات الجماهيرية على إنتاج محترفين في وسائط الإعلام الرقمية متعددة الاستخدامات، والإذاعة هي جزء أساسي من ذلك. يوفر البرنامج الأدوات الحاسمة اللازمة لتحقيق نجاح في مجال الاتصال الجماهيري المتنامي".
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