كم بلغ سعر الليرة الانجليزية والرشادية بعد ارتفاع الذهب بالأردن ؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفع سعر ليرة الذهب بانواعها الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم الثلاثاء بمقدار دينار بعد ارتفاع سعر غرام الذهب 20 قرشاً .
حيث وصل سعر الليرة الانجليزية بوزن 8 غرامات الى 336 ديناراً والليرة الرشادية بوزن 7 غرامات الى 296 دينارا .
وبلغ سعر الأونصة اليوم 2035 دولاراً في التداولات العالمية .
هذا وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا عند 41.4 دينارا للبيع للمواطنين ، مقابل 39.7 دينارا للشراء منهم .
MENAFN30012024000208011052ID1107785582
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.