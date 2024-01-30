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قُبيل قرار الفائدة .. ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم

1/30/2024 5:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مُعززة مكاسبها فوق مستوى 2050 دولار للأوقية.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.6% إلى 2056 دولار للأوقية، فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.3% إلى 2038 دولار للأوقية.
وينتظر المتداولون قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة الرئيسية وتصريحات الرئيس جيروم باول غدا الأربعاء.




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