قُبيل قرار الفائدة .. ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مُعززة مكاسبها فوق مستوى 2050 دولار للأوقية.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب الآن بنسبة 0.6% إلى 2056 دولار للأوقية، فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.3% إلى 2038 دولار للأوقية.
وينتظر المتداولون قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة الرئيسية وتصريحات الرئيس جيروم باول غدا الأربعاء.
MENAFN30012024000208011052ID1107785581
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.