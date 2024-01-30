الاحتلال يمنع رعاة الأغنام من الوصول إلى المراعي في كيسان شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددا من رعاة الأغنام من الوصول إلى المراعي في قربة كيسان شرق بيت لحم.
وأفاد عضو مجلس قروي كيسان أحمد غزال، بأن قوات الاحتلال تحت تهديد السلاح منعت رعاة الأغنام من الوصول إلى المراعي، وعُرف منهم: حسين غزال، وذيب عبيات.
وأضاف أن الاعتداءات تكررت في الفترة الأخيرة على المواطنين، إذ كان آخرها يوم أمس بإطلاق الرصاص تجاه المواطن ياسر عبيات وقطيع أغنامه.
في السياق ذاته، أشار غزال إلى أن قوات منعت أربع طالبات من استخدام الشارع الرئيس الواصل إلى مدينة بيت لحم، الأمر الذي أجبرهن على العودة إلى منازلهن وحرمهن من الوصول إلى جامعاتهن.
يُذكر أن قرية كيسان تعتمد في مصدر دخلها بشكل أساس على تربية المواشي ورعيها.
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