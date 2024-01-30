Tuesday, 30 January 2024 03:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يمنع رعاة الأغنام من الوصول إلى المراعي في كيسان شرق بيت لحم

1/30/2024 5:11:11 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددا من رعاة الأغنام من الوصول إلى المراعي في قربة كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد عضو مجلس قروي كيسان أحمد غزال، بأن قوات الاحتلال تحت تهديد السلاح منعت رعاة الأغنام من الوصول إلى المراعي، وعُرف منهم: حسين غزال، وذيب عبيات.

وأضاف أن الاعتداءات تكررت في الفترة الأخيرة على المواطنين، إذ كان آخرها يوم أمس بإطلاق الرصاص تجاه المواطن ياسر عبيات وقطيع أغنامه.

في السياق ذاته، أشار غزال إلى أن قوات منعت أربع طالبات من استخدام الشارع الرئيس الواصل إلى مدينة بيت لحم، الأمر الذي أجبرهن على العودة إلى منازلهن وحرمهن من الوصول إلى جامعاتهن.

يُذكر أن قرية كيسان تعتمد في مصدر دخلها بشكل أساس على تربية المواشي ورعيها.

MENAFN30012024000205011050ID1107785580

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث