الاحتلال يمنع رعاة الأغنام من الوصول إلى المراعي في كيسان شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عددا من رعاة الأغنام من الوصول إلى المراعي في قربة كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد عضو مجلس قروي كيسان أحمد غزال، بأن قوات الاحتلال تحت تهديد السلاح منعت رعاة الأغنام من الوصول إلى المراعي، وعُرف منهم: حسين غزال، وذيب عبيات.

وأضاف أن الاعتداءات تكررت في الفترة الأخيرة على المواطنين، إذ كان آخرها يوم أمس بإطلاق الرصاص تجاه المواطن ياسر عبيات وقطيع أغنامه.

في السياق ذاته، أشار غزال إلى أن قوات منعت أربع طالبات من استخدام الشارع الرئيس الواصل إلى مدينة بيت لحم، الأمر الذي أجبرهن على العودة إلى منازلهن وحرمهن من الوصول إلى جامعاتهن.

يُذكر أن قرية كيسان تعتمد في مصدر دخلها بشكل أساس على تربية المواشي ورعيها.