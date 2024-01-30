الاحتلال يهدم منزلا في السموع جنوب الخليل
التاريخ
1/30/2024 5:11:11 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا في بلدة السموع جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وقال مراسل الوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال، داهمت خلة الكرسنة وهدمت منزلا قيد الإنشاء تقدر مساحته بـ150 مترا مربعا، وتعود ملكيته للمواطن حسن محمد المحاريق.
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