فنانون يوقعون على عريضتين لطرد إسرائيل من يورو فيجين 2024

MENAFN - Palestine News Network ) هلسنكي/PNN- وقع أكثر من 1400 متخصص في صناعة الموسيقى الفنلندية و1000 فنان سويدي على عريضتين لطرد إسرائيل من مسابقة "يورو فيجين 2024" -الأغنية الأوروبية-، بسبب ارتكابها جرائم إبادة بحق شعبنا في قطاع غزة.

كما قدم في الشهر الماضي، موسيقيون آيسلنديون مطالب مماثلة إلى الإذاعة الرسمية للبلاد "روف".

وأجمع الموقعون على أنه إذا لم يتم استبعاد إسرائيل من المنافسة، فإنهم يريدون من الإذاعة الفنلندية العامة "إيل" سحب مشاركتهم من المنافسة، موضحين أنه من غير المقبول لإسرائيل المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية لتلميع صورتها.

واتهم الموسيقيون في عرضيتيهم "إيل" باتباع معايير مزدوجة، قائلين إن الإذاعة كانت من بين أوائل من طالبوا بمنع روسيا من المشاركة في مسابقة 2022، آملين منها الدفاع نفسه عن القيم.

وستقام مسابقة يورو فيجن لهذا العام في مدينة مالمو السويدية.