فنانون يوقعون على عريضتين لطرد إسرائيل من يورو فيجين 2024

(MENAFN
- Palestine News Network )
هلسنكي/PNN- وقع أكثر من 1400 متخصص في صناعة الموسيقى الفنلندية و1000 فنان سويدي على عريضتين لطرد إسرائيل من مسابقة "يورو فيجين 2024" -الأغنية الأوروبية-، بسبب ارتكابها جرائم إبادة بحق شعبنا في قطاع غزة.
كما قدم في الشهر الماضي، موسيقيون آيسلنديون مطالب مماثلة إلى الإذاعة الرسمية للبلاد "روف".
وأجمع الموقعون على أنه إذا لم يتم استبعاد إسرائيل من المنافسة، فإنهم يريدون من الإذاعة الفنلندية العامة "إيل" سحب مشاركتهم من المنافسة، موضحين أنه من غير المقبول لإسرائيل المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية لتلميع صورتها.
واتهم الموسيقيون في عرضيتيهم "إيل" باتباع معايير مزدوجة، قائلين إن الإذاعة كانت من بين أوائل من طالبوا بمنع روسيا من المشاركة في مسابقة 2022، آملين منها الدفاع نفسه عن القيم.
وستقام مسابقة يورو فيجن لهذا العام في مدينة مالمو السويدية.
MENAFN30012024000205011050ID1107785578
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.