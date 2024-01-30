الغارديان: على بايدن عدم إشعال فتيل الحرب بضرب إيران.. ووقف الدعم عن“الأونروا” خطأ وسط مجاعة في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) بريطانيا/PNN-نشرت صحيفة“الغارديان” مقال رأي أعده سايمون تيسدال، قال فيه إن قنبلة ضخمة قد تنفجر في أي لحظة بالشرق الأوسط، وعلى بايدن تجنب إشعال فتيلها بضرب إيران.

وقال الكاتب إن هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل، أشعل فتيلا بات يحرق الشرق الأوسط بكامله. واقتربنا اليوم من القنبلة الرمزية الضخمة التي ارتبط بها هذا الفتيل، وهو النزاع المباشر بين الولايات المتحدة وإيران والتي يمكن أن تنفجر وبتداعيات مدمرة.

ومع استمرار القصف على غزة ومقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، فعملية إشعال الفتيل تقترب شيئا فشيئا، بحسب الكاتب.

ويقول إنه من البحر الأحمر إلى سوريا والعراق ولبنان، يتراكم التصعيد على مدى أربعة أشهر، وتدفع به بشكل رئيسي الجماعات الموالية للفلسطينيين والتي تدعمها إيران. ومع مقتل ثلاثة جنود أمريكيين يوم الأحد في هجوم على قاعدة عسكرية أمريكية بالأردن، وجرح عدد كبير آخر من الجنود، والتي ألقى فيها بايدن اللوم على إيران، فهل وصلنا إلى نقطة اللاعودة؟ وهل هذا هو الحال؟ وهل ستنفجر القنبلة؟ يتساءل الكاتب.

وتقول إيران إنها ليست مسؤولة ولا علاقة لها بالهجوم، إلا أن قلة في واشنطن تصدقها، في ضوء تسليحها وتدريبها الميليشيات المحلية بالمنطقة تحت رعاية الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الذي قتل في 2020. فالهدف الإستراتيجي الإيراني الطويل، هو إخراج القوات الأمريكية من العراق وسوريا والخليج، وإنهاء الوجود الأمريكي بالمنطقة، كي تصبح هي القوة المهيمنة.

ومنحت هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والرد الأمريكي البغيض والداعم لإسرائيل، إيران فرصة لا تعوض كي تحقق هذا الهدف. وليس من المعروف إن كان الهجوم على القاعدة العسكرية في الأردن، تصعيدا محسوبا من إيران، وإن كانت ميليشيا المقاومة الإسلامية أداة تصعيد، أم أن الهجوم كان وعلى خلاف هجمات أخرى“ناجحا” بطريقة غير متوقعة. وبعبارات أخرى، ربما أساءت إيران وحلفاؤها التقدير واتخذت خطوة مصيرية بدون قصد، والسؤال مرتبط بحجم ومدى الرد الذي سيقوم به الرئيس بايدن.

ولو توصلت إدارة بايدن إلى أن الهجوم جاء نتيجة“حظ” وفشل في دفاعات القاعدة، فربما تقرر أن تحدد الضربة بالمكان الذي انطلقت منه المسيرة. أما إذا توصلت لنتيجة مفادها أن الضربة هي خطوة تصعيدية -وهذا افتراض كبير- فربما يكون الرد الأمريكي أوسع، ويستهدف أرصدة إيران في المنطقة.

وكما أظهرت حرب غزة، وطريقة إدارة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة بزعامة بنيامين نتنياهو لها، فالحسابات السياسية تلعب دورا كبيرا في فرض الحسابات العسكرية والسياسية، وبايدن يتعرض لضغوط كي يضرب طهران مباشرة.

وربما كان الغضب عاملا رئيسيا في ذلك، لكن هناك مزاعم الجمهموريين بزعامة دونالد ترامب الذي من الأرجح أنه منافس بايدن في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر، والتي تقول إن الرئيس كان ضعيفا في رده على الهجمات السابقة ومفاوضاته مع إيران بشأن الملف النووي وموافقته على تبادل السجناء.

وقال السناتور الجمهوري توم كوتون:“ترك الجنود مثل البط الجالس. والجواب الوحيد يجب أن يكون انتقاما عسكريا مدمرا ضد قوات إيران الإرهابية في الشرق الأوسط”.

وربما يكون بايدن قادرا على مواجهة الضغوط، في معركة إعادة انتخابه التي من المتوقع أن يخسرها. فقد توصل مستشارو بايدن أن إيران، رغم خطابها الناري والداعي للحرب، لا تريد حربا مباشرة تعرف أنها ستدفع ثمنا باهظا لها، وهذا منطقي.

ويعتبر الكاتب أن بايدن أساء التقدير في مرحلة ما بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر عندما قدم الدعم غير المشروط لإسرائيل، وما نُظر إليه بأنه صكٌ مفتوح لعمل ما تريد في غزة. ويبدو أنه سيرتكب نفس الخطأ الآن ولكنه بتداعيات أعظم. فانتقام أمريكي مباشر ضد إيران سيكون مدمرا، وسيطيل أمد الحرب في غزة، وسيؤدي بالتأكيد إلى رد من حزب الله ضد إسرائيل، وقد يحول النيران المحلية في العراق وسوريا إلى حريق يؤثر على استقرار الأنظمة الصديقة لأمريكا في مصر والأردن ودول الخليج.

ومواجهةٌ مباشرة مع إيران ستؤدي لتقسيم الديمقراطيات الأوروبية، بين الدول التي ستدعم أمريكا، مثل بريطانيا، وتلك التي تفضل الخيار الدبلوماسي مع إيران مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. كما ستساعد الصين على توسيع خطابها المعادي للديمقراطية حول العالم، وتعزيز موقف روسيا في غزوها لأوكرانيا.

وأكثر من هذا، فقد تساعد نتنياهو الذي دعا لمعاقبة طهران في مرحلة ما بعد هجمات حماس، حيث تقوم سياسته على الحرب الأبدية.





وفي افتتاحيتها، قالت صحيفة“الغارديان” إن الحرب الإقليمية التي حاول بايدن منعها أصبحت واقعا، والأردن هو آخر المنجرّين إليها. ولن تنتهي الحرب المتصاعدة طالما ظلت شعلتها متقدة في غزة، حيث زاد عدد القتلى عن 26,000 شخص.

ومع ذلك، قامت الولايات المتحدة وبريطانيا وثماني دول أخرى بوقف الدعم عن وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بعد مزاعم إسرائيلية بأن 12 من موظفيها ساهموا أو دعموا حماس في هجوم 7 أكتوبر. وقد أصابت الأمم المتحدة في التحقيق العاجل بالمزاعم، لكن سحب الدعم خطأ، فلدى الوكالة 13,000 موظف، وتقدم المساعدات لأكثر من مليوني شخص.

وحذر المقرر الخاص للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، من مجاعة محتومة وأكيدة في قطاع غزة. وبالنسبة للكثيرين في المنطقة وخارجها، فتعليق الدعم بسبب اتهامات موجهة لأفراد، يقف وبشكل صارخ كدليل على رفض قرارات محكمة العدل الدولية بأنه هناك حالة معقولة لإسرائيل كي تجيب عن اتهامات الإبادة في غزة. فاستئناف الدعم وتحرير الرهائن ووقف إطلاق النار هي ضرورة للمنطقة ككل. ومع نمو الحرب الأوسع وبطريقتها الخاصة، لم يعد هناك وقت لتضييعه، وفق ما تقول الصحيفة.