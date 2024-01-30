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تقرير أممي: إسرائيل أمرت بإخلاء 41% من مساحة غزة منذ ديسمبر

1/30/2024 5:11:10 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN-أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في أحدث تقرير له، أن أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي شملت 158 كيلومترا مربعا، أي ما يعادل 41% من مساحة القطاع.

وأوضح أن المنطقة التي طلب الجيش إخلاءها كانت مسكنا لمليون و380 ألف فلسطيني، فضلا عن أنها كانت تحوي 161 مأوى للنازحين، تستضيف ما يزيد عن 700 ألف نازح.

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