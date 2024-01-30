تقرير أممي: إسرائيل أمرت بإخلاء 41% من مساحة غزة منذ ديسمبر

وأوضح أن المنطقة التي طلب الجيش إخلاءها كانت مسكنا لمليون و380 ألف فلسطيني، فضلا عن أنها كانت تحوي 161 مأوى للنازحين، تستضيف ما يزيد عن 700 ألف نازح.

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