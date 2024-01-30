تقرير أممي: إسرائيل أمرت بإخلاء 41% من مساحة غزة منذ ديسمبر

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في أحدث تقرير له، أن أوامر الإخلاء التي أصدرها الجيش الإسرائيلي منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي شملت 158 كيلومترا مربعا، أي ما يعادل 41% من مساحة القطاع.
وأوضح أن المنطقة التي طلب الجيش إخلاءها كانت مسكنا لمليون و380 ألف فلسطيني، فضلا عن أنها كانت تحوي 161 مأوى للنازحين، تستضيف ما يزيد عن 700 ألف نازح.
MENAFN30012024000205011050ID1107785576
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.