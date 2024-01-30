هيئة الأسرى: أوضاع مأساوية و عقوبات مشددة بحق أسرى سجن عتصيون

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- بعد العديد من المحاولات و وسط تعنت كبير و رفض دائم دون أي مسوغ قانوني من قبل ادارة سجن عتصيون، بحجة الحرب على قطاع غزة، تمكنت محامية الهيئة من زيارة السجن لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة شهور، وفق شروط معينة و تفتيشات متكررة ، و طريق طويلة مليئة بكاميرات المراقبة .

و قالت محامية الهيئة أن 100 أسير يعانون الأمرين في عتصيون فالوضع سيء للغاية، حيث تداهم قوات القمع الغرف بشكل عشوائي و تخرج الأسرى منها وتفتيشهم

تفتيش عاري، ومن يعترض يتم ضربه. و يقوم السجانين بخبط العصي على الأبواب بالليل لمنع الأسرى من النوم، كما تم تمزيق كافة المصاحف و القائها بالقمامة.

الى جانب حرمان الأسرى من الاستحمام منذ أكثر من 15 يوم لعدم توفر الشامبو و المناشف و الملابس الداخلية،

أما بما يخص الطعام، فالكمية قليلة جدا و الطعم سيء، و قد تم إحضار وجبة غداء باردة و رائحتها كريهة " مرمعون وشنيتسل"

منذ أيام، حيث لم يستطع الأسرى تناولها و قاموا بارجاعها.

و قد التقت محامية الهيئة خلال زيارتها بالأسير (ص. م) ، المعتقل منذ تاريخ 27/12/2023، بعد توقيفه مساء هو وعائلته على حاجز طيار قرب مدينة رام الله، حيث طلب منه الجنود التوقف والنزول من السيارة، ليقوموا فورا بالهجوم عليه وضربه ضربا مبرحا ، بالأيدي و عصا حتى سالت الدماء من وجهه. ثم اقتادوا سيارته التي تتواجد فيها عائلته الى مكان قريب، و اعتقلوه و نقلوه الى سجن حوارة لمدة 5 أيام، دون تقديم اي علاج له بالرغم من انه كان في حالة إغماء بسبب الضرب الشديد، بعدها نقل الى سجن عتصيون و ما زال فيه منذ أكثر من 40 يوما.



·بعد العديد من المحاولات و وسط تعنت كبير و رفض دائم دون أي مسوغ قانوني من قبل ادارة سجن عتصيون، بحجة الحرب على قطاع غزة، تمكنت محامية الهيئة من زيارة السجن لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة شهور، وفق شروط معينة و تفتيشات متكررة ، و طريق طويلة مليئة بكاميرات المراقبة .

و قالت محامية الهيئة أن 100 أسير يعانون الأمرين في عتصيون فالوضع سيء للغاية، حيث تداهم قوات القمع الغرف بشكل عشوائي و تخرج الأسرى منها وتفتيشهم

تفتيش عاري، ومن يعترض يتم ضربه. و يقوم السجانين بخبط العصي على الأبواب بالليل لمنع الأسرى من النوم، كما تم تمزيق كافة المصاحف و القائها بالقمامة.

الى جانب حرمان الأسرى من الاستحمام منذ أكثر من 15 يوم لعدم توفر الشامبو و المناشف و الملابس الداخلية،

أما بما يخص الطعام، فالكمية قليلة جدا و الطعم سيء، و قد تم إحضار وجبة غداء باردة و رائحتها كريهة " مرمعون وشنيتسل"

منذ أيام، حيث لم يستطع الأسرى تناولها و قاموا بارجاعها.

و قد التقت محامية الهيئة خلال زيارتها بالأسير (ص. م) ، المعتقل منذ تاريخ 27/12/2023، بعد توقيفه مساء هو وعائلته على حاجز طيار قرب مدينة رام الله، حيث طلب منه الجنود التوقف والنزول من السيارة، ليقوموا فورا بالهجوم عليه وضربه ضربا مبرحا ، بالأيدي و عصا حتى سالت الدماء من وجهه. ثم اقتادوا سيارته التي تتواجد فيها عائلته الى مكان قريب، و اعتقلوه و نقلوه الى سجن حوارة لمدة 5 أيام، دون تقديم اي علاج له بالرغم من انه كان في حالة إغماء بسبب الضرب الشديد، بعدها نقل الى سجن عتصيون و ما زال فيه منذ أكثر من 40 يوما.



· تنويه هام :

في الفترة الحالية نتجنب ذكر أسماء الأسرى، خوفا و حرصا منا على سلامتهم، كي لا يتم ضربهم و معاقبتهم من قبل إدارة السجون. تنويه هام :

في الفترة الحالية نتجنب ذكر أسماء الأسرى، خوفا و حرصا منا على سلامتهم، كي لا يتم ضربهم و معاقبتهم من قبل إدارة السجون.