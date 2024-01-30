هيئة الأسرى: أوضاع مأساوية و عقوبات مشددة بحق أسرى سجن عتصيون

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- بعد العديد من المحاولات و وسط تعنت كبير و رفض دائم دون أي مسوغ قانوني من قبل ادارة سجن عتصيون، بحجة الحرب على قطاع غزة، تمكنت محامية الهيئة من زيارة السجن لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة شهور، وفق شروط معينة و تفتيشات متكررة ، و طريق طويلة مليئة بكاميرات المراقبة .
و قالت محامية الهيئة أن 100 أسير يعانون الأمرين في عتصيون فالوضع سيء للغاية، حيث تداهم قوات القمع الغرف بشكل عشوائي و تخرج الأسرى منها وتفتيشهم
تفتيش عاري، ومن يعترض يتم ضربه. و يقوم السجانين بخبط العصي على الأبواب بالليل لمنع الأسرى من النوم، كما تم تمزيق كافة المصاحف و القائها بالقمامة.
الى جانب حرمان الأسرى من الاستحمام منذ أكثر من 15 يوم لعدم توفر الشامبو و المناشف و الملابس الداخلية،
أما بما يخص الطعام، فالكمية قليلة جدا و الطعم سيء، و قد تم إحضار وجبة غداء باردة و رائحتها كريهة " مرمعون وشنيتسل"
منذ أيام، حيث لم يستطع الأسرى تناولها و قاموا بارجاعها.
و قد التقت محامية الهيئة خلال زيارتها بالأسير (ص. م) ، المعتقل منذ تاريخ 27/12/2023، بعد توقيفه مساء هو وعائلته على حاجز طيار قرب مدينة رام الله، حيث طلب منه الجنود التوقف والنزول من السيارة، ليقوموا فورا بالهجوم عليه وضربه ضربا مبرحا ، بالأيدي و عصا حتى سالت الدماء من وجهه. ثم اقتادوا سيارته التي تتواجد فيها عائلته الى مكان قريب، و اعتقلوه و نقلوه الى سجن حوارة لمدة 5 أيام، دون تقديم اي علاج له بالرغم من انه كان في حالة إغماء بسبب الضرب الشديد، بعدها نقل الى سجن عتصيون و ما زال فيه منذ أكثر من 40 يوما.
·بعد العديد من المحاولات و وسط تعنت كبير و رفض دائم دون أي مسوغ قانوني من قبل ادارة سجن عتصيون، بحجة الحرب على قطاع غزة، تمكنت محامية الهيئة من زيارة السجن لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة شهور، وفق شروط معينة و تفتيشات متكررة ، و طريق طويلة مليئة بكاميرات المراقبة .
و قالت محامية الهيئة أن 100 أسير يعانون الأمرين في عتصيون فالوضع سيء للغاية، حيث تداهم قوات القمع الغرف بشكل عشوائي و تخرج الأسرى منها وتفتيشهم
تفتيش عاري، ومن يعترض يتم ضربه. و يقوم السجانين بخبط العصي على الأبواب بالليل لمنع الأسرى من النوم، كما تم تمزيق كافة المصاحف و القائها بالقمامة.
الى جانب حرمان الأسرى من الاستحمام منذ أكثر من 15 يوم لعدم توفر الشامبو و المناشف و الملابس الداخلية،
أما بما يخص الطعام، فالكمية قليلة جدا و الطعم سيء، و قد تم إحضار وجبة غداء باردة و رائحتها كريهة " مرمعون وشنيتسل"
منذ أيام، حيث لم يستطع الأسرى تناولها و قاموا بارجاعها.
و قد التقت محامية الهيئة خلال زيارتها بالأسير (ص. م) ، المعتقل منذ تاريخ 27/12/2023، بعد توقيفه مساء هو وعائلته على حاجز طيار قرب مدينة رام الله، حيث طلب منه الجنود التوقف والنزول من السيارة، ليقوموا فورا بالهجوم عليه وضربه ضربا مبرحا ، بالأيدي و عصا حتى سالت الدماء من وجهه. ثم اقتادوا سيارته التي تتواجد فيها عائلته الى مكان قريب، و اعتقلوه و نقلوه الى سجن حوارة لمدة 5 أيام، دون تقديم اي علاج له بالرغم من انه كان في حالة إغماء بسبب الضرب الشديد، بعدها نقل الى سجن عتصيون و ما زال فيه منذ أكثر من 40 يوما.
· تنويه هام :
في الفترة الحالية نتجنب ذكر أسماء الأسرى، خوفا و حرصا منا على سلامتهم، كي لا يتم ضربهم و معاقبتهم من قبل إدارة السجون. تنويه هام :
في الفترة الحالية نتجنب ذكر أسماء الأسرى، خوفا و حرصا منا على سلامتهم، كي لا يتم ضربهم و معاقبتهم من قبل إدارة السجون.
MENAFN30012024000205011050ID1107785575