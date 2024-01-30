هنية: تلقينا مقترح باريس لوقف إطلاق النار وندرسه

MENAFN - Palestine News Network ) الدوحة/PNN-نقلت وكالة رويترز عن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، قوله إن الحركة تلقت مقترحا من باريس لوقف إطلاق النار وستدرسه للرد عليه.

وأضاف أن أولوية الحركة هي إنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من غزة.

وأفاد بأن حماس منفتحة على كل الأفكار التي من شأنها أن تؤدي إلى إنهاء العدوان على غزة وتأمين إيواء النازحين.