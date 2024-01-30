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ساحل العاج تطيح بالسنغال وتتأهل إلى ربع نهائي كأس أفريقيا

1/30/2024 5:10:55 AM
(MENAFN- Amman Net) قادت ركلات الترجيح منتخب ساحل العاج للصعود إلى دور الـ8 في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، عقب فوزه 5-4 بركلات الترجيح على منتخب السنغال في دور الـ16 للمسابقة.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة، التي جرت في مدينة ياماسوكرو الإيفوارية بالتعادل 1-1، حيث بادر منتخب السنغال (حامل اللقب) بالتسجيل مبكرا عن طريق حبيب دياللو عبر تصويبة صاروخية من داخل المنطقة في الدقيقة الرابعة.

غير أن (البديل) فرانك كيسي، أدرك التعادل للمنتخب العاجي في الدقيقة الـ86 من ركلة جزاء، ليلعب المنتخبان ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لأصحاب الأرض.

وضرب منتخب كوت ديفوار موعدا في دور الـ8 يوم السبت القادم في مدينة بواكي، مع الفائز من مباراة دور الـ16 بين منتخبي مالي وبوركينا فاسو.


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