ساحل العاج تطيح بالسنغال وتتأهل إلى ربع نهائي كأس أفريقيا

(MENAFN
- Amman Net) قادت ركلات الترجيح منتخب ساحل العاج للصعود إلى دور الـ8 في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، عقب فوزه 5-4 بركلات الترجيح على منتخب السنغال في دور الـ16 للمسابقة.
وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة، التي جرت في مدينة ياماسوكرو الإيفوارية بالتعادل 1-1، حيث بادر منتخب السنغال (حامل اللقب) بالتسجيل مبكرا عن طريق حبيب دياللو عبر تصويبة صاروخية من داخل المنطقة في الدقيقة الرابعة.
غير أن (البديل) فرانك كيسي، أدرك التعادل للمنتخب العاجي في الدقيقة الـ86 من ركلة جزاء، ليلعب المنتخبان ركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لأصحاب الأرض.
وضرب منتخب كوت ديفوار موعدا في دور الـ8 يوم السبت القادم في مدينة بواكي، مع الفائز من مباراة دور الـ16 بين منتخبي مالي وبوركينا فاسو.
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