حركة حماس ندرس مقترح اجتماع باريس بشأن وقف إطلاق النار فى غزة

(MENAFN
- Amman Net) قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إسماعيل هنية، الثلاثاء، إن الحركة تسلمت مقترحا من باريس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أنها "بصدد دراسته وتقديم ردها عليه".
أضاف هنية: ردنا على المقترح سيكون على قاعدة أن الأولوية وقف العدوان على غزة، وسحب قوات الاحتلال خارج القطاع، مؤكدا أن حركة حماس منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء لأهلنا وشعبنا الذين أجبروا على النزوح".
وقال هنية إن الحركة تلقت دعوة لزيارة القاهرة للتباحث في "اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه".
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