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حركة حماس ندرس مقترح اجتماع باريس بشأن وقف إطلاق النار فى غزة

1/30/2024 5:10:55 AM
(MENAFN- Amman Net) قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، إسماعيل هنية، الثلاثاء، إن الحركة تسلمت مقترحا من باريس لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرا إلى أنها "بصدد دراسته وتقديم ردها عليه".

أضاف هنية: ردنا على المقترح سيكون على قاعدة أن الأولوية وقف العدوان على غزة، وسحب قوات الاحتلال خارج القطاع، مؤكدا أن حركة حماس منفتحة على مناقشة أي مبادرات أو أفكار جدية وعملية شريطة أن تفضي إلى وقف شامل للعدوان وتأمين عملية الإيواء لأهلنا وشعبنا الذين أجبروا على النزوح".

وقال هنية إن الحركة تلقت دعوة لزيارة القاهرة للتباحث في "اتفاق الإطار الصادر عن اجتماع باريس ومتطلبات تنفيذه".



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