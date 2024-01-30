المركزي الأوروبي: لن نتعجل بخفض الفائدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي بيتر كازيمير، إن البنك لن يتعجل في خفض معدل الفائدة لتجنب التأثير في التقدم الذي تم إحرازه بشأن التضخم، مشيرا إلى أنه من المرجح خفض الفائدة في يونيو وليس أبريل المقبل.
وأضاف كازيمير : " التصرف بتعجّل بناء على مفاجآت قصيرة المدى دون مزيد من الوضوح على المدى المتوسط سيعد أمرا ينطوي على خطورة".
وبين أنه يمكن لذلك أن يعرقل بسهولة التقدم الذي تم تحقيقه نحو الوصول للهدف.
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