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المركزي الأوروبي: لن نتعجل بخفض الفائدة

1/30/2024 5:10:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال عضو مجلس البنك المركزي الأوروبي بيتر كازيمير، إن البنك لن يتعجل في خفض معدل الفائدة لتجنب التأثير في التقدم الذي تم إحرازه بشأن التضخم، مشيرا إلى أنه من المرجح خفض الفائدة في يونيو وليس أبريل المقبل.
وأضاف كازيمير : " التصرف بتعجّل بناء على مفاجآت قصيرة المدى دون مزيد من الوضوح على المدى المتوسط سيعد أمرا ينطوي على خطورة".
وبين أنه يمكن لذلك أن يعرقل بسهولة التقدم الذي تم تحقيقه نحو الوصول للهدف.




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