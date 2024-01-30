إيلون ماسك يعلن نجاح زرع شريحة دماغية في أول إنسان

MENAFN - Al Wakeel News)قال إيلون ماسك، مؤسس شركة نيورالينك، إن أول مريض من البشر خضع لزراعة شريحة دماغية من تلك التي تنتجها الشركة الناشئة يوم الأحد، وأنه يتعافى بشكل جيد. وأضاف في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) الاثنين: "تظهر النتائج الأولية رصد زيادة الخلايا العصبية على نحو واعد".



ويصف المعهد الوطني للصحة الخلايا العصبية بأنها خلايا تستخدم الإشارات الكهربائية والكيميائية لإرسال المعلومات عبر الدماغ وإلى الجسم.



وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية قد منحت الشركة العام الماضي تصريحًا لإجراء أول تجربة لها لاختبار زرع الشريحة في دماغ إنسان. وقال ماسك في منشور آخر على تويتر إن شريحة نيورالينك ستُطلق عليها اسم "تيليباثي".



وأفادت نيورالينك على موقعها الإلكتروني بأن الشريحة تمكن الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي من التحكم في الأجهزة بتفكيرهم.



واجهت نيورالينك دعوات للتدقيق فيما يتعلق ببروتوكولات السلامة الخاصة بها. وذكرت وكالة رويترز هذا الشهر أن السلطات المعنية غرمت الشركة لانتهاكها قواعد وزارة النقل الأميركية فيما يتعلق بنقل المواد الخطرة.



وقُدرت قيمة الشركة بنحو خمسة مليارات دولار في يونيو الماضي.



وكان أربعة مشرعين طلبوا في أواخر نوفمبر من لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية التحقيق فيما إذا كان ماسك قد ضلل المستثمرين بشأن سلامة تقنيتها بعد أن أظهرت السجلات البيطرية مشكلات في عمليات زرع الشريحة في أدمغة القرود، منها الشلل وتورم الدماغ.



سكاي نيوز عربية