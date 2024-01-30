يديعوت أحرونوت: الجنود العائدون من غزة يعانون أعراضا نفسية وانفعالية

يديعوت أحرونوت: الجنود العائدون من غزة يعانون أعراضا نفسية وانفعالية
التاريخ
1/30/2024 5:10:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن أعداد كبيرة من الجنود الإسرائيليين يعودون من غزة وهم يعانون من أعراض نفسية وانفعالية.
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية أفادت سابقا بأن جنديا عائدا من معارك القطاع أطلق النار على زملائه بسبب "كابوس"، وقتل جندي آخر عائد من الحرب زميله بسبب "الصدمة".
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