السويد تستعد للحرب وتعد تعليمات صارمة لمواطنيها

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت محطة Sveriges الإذاعية، بأن مكتب الأمن العام والاستعداد لحالات الطوارئ في السويد يقوم بإعداد تعليمات جديدة "أكثر صرامة" للسكان في حالة حدوث أزمة أو حرب.
وتحمل التعليمات تسمية، "في حالة حدوث أزمة أو حرب". وأشارت المحطة إلى أن تحديث التعليمات يتعلق، من بين أمور أخرى، بعضوية السويد المحتملة في الناتو، وكذلك بكيفية تأثير الوضع الأمني السياسي على السويد.
وبحسب الإذاعة، سيتم إعداد نسخة جديدة من التعليمات وتوزيعها على جميع الأسر في أكتوبر 2024. ومن المعروف أنه تم نشر النسخة السابقة من التعليمات في عام 2018.
وفي وقت سابق، ذكرت قناة SVT التلفزيونية السويدية أن القائد العام للقوات السويدية، ميكائيل بودين، دعا السكان إلى الاستعداد للحرب، وقال إن روسيا تشكل تهديدا للمملكة.
RT
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