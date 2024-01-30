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السويد تستعد للحرب وتعد تعليمات صارمة لمواطنيها

1/30/2024 5:10:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت محطة Sveriges الإذاعية، بأن مكتب الأمن العام والاستعداد لحالات الطوارئ في السويد يقوم بإعداد تعليمات جديدة "أكثر صرامة" للسكان في حالة حدوث أزمة أو حرب.


وتحمل التعليمات تسمية، "في حالة حدوث أزمة أو حرب". وأشارت المحطة إلى أن تحديث التعليمات يتعلق، من بين أمور أخرى، بعضوية السويد المحتملة في الناتو، وكذلك بكيفية تأثير الوضع الأمني السياسي على السويد.


وبحسب الإذاعة، سيتم إعداد نسخة جديدة من التعليمات وتوزيعها على جميع الأسر في أكتوبر 2024. ومن المعروف أنه تم نشر النسخة السابقة من التعليمات في عام 2018.


وفي وقت سابق، ذكرت قناة SVT التلفزيونية السويدية أن القائد العام للقوات السويدية، ميكائيل بودين، دعا السكان إلى الاستعداد للحرب، وقال إن روسيا تشكل تهديدا للمملكة.

RT

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