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سمكة قرش تهاجم طفلا وتلتهم ساقه في جزر البهاما

1/30/2024 5:10:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ظهرت لقطات جديدة تحبس الأنفاس لتعرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات لعضة سمكة قرش بساقه أثناء السباحة في أحد منتجعات جزر البهاما.

وبدأت القصة عندما شق الصبي طريقه إلى أرضية المسبح مع مرافقيه بينما كان يرتدي أيضاً خوذة بيضاء كبيرة وأسطوانة أكسجين ثقيلة، وذلك ضمن فعالية السباحة مع أسماك القرش التي يوفرها المنتجع.

وبدأ اثنان من أسماك قرش الشعاب المرجانية بالسباحة حوله بقوة، قبل أن يندفع أحدهما بين ساقيه.
وأفاد المنتجع بأن هذا تسبب في فقدان الصبي الصغير لقدمه.
وشوهد بعد ذلك الصبي وهو يلتقطه الموظفون من الماء بينما سُمعت المرأة التي تصور الفيديو وهي تقول: "لقد تعرض للعض، لقد عضته سمكة قرش يا أمي".
وعقب الحادث نقل الصبي على الفور إلى المستشفى وحالته خطيرة لكنها مستقرة، ثم نقل جواً من المستشفى إلى ماريلاند لمواصلة الرعاية.

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