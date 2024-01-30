سمكة قرش تهاجم طفلا وتلتهم ساقه في جزر البهاما

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ظهرت لقطات جديدة تحبس الأنفاس لتعرض طفل يبلغ من العمر 10 سنوات لعضة سمكة قرش بساقه أثناء السباحة في أحد منتجعات جزر البهاما.
وبدأت القصة عندما شق الصبي طريقه إلى أرضية المسبح مع مرافقيه بينما كان يرتدي أيضاً خوذة بيضاء كبيرة وأسطوانة أكسجين ثقيلة، وذلك ضمن فعالية السباحة مع أسماك القرش التي يوفرها المنتجع.
وبدأ اثنان من أسماك قرش الشعاب المرجانية بالسباحة حوله بقوة، قبل أن يندفع أحدهما بين ساقيه.
وأفاد المنتجع بأن هذا تسبب في فقدان الصبي الصغير لقدمه.
وشوهد بعد ذلك الصبي وهو يلتقطه الموظفون من الماء بينما سُمعت المرأة التي تصور الفيديو وهي تقول: "لقد تعرض للعض، لقد عضته سمكة قرش يا أمي".
وعقب الحادث نقل الصبي على الفور إلى المستشفى وحالته خطيرة لكنها مستقرة، ثم نقل جواً من المستشفى إلى ماريلاند لمواصلة الرعاية.
العربية
MENAFN30012024000208011052ID1107785564
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.