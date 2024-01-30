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الصين تُحذر من دوامة انتقام بالشرق الأوسط

1/30/2024 5:10:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذّرت الصين، اليوم الثلاثاء، من دوامة انتقام في الشرق الأوسط بعدما توعّدت الولايات المتحدة الرد على هجوم بطائرة مسيّرة أدّى إلى مقتل 3 عسكريين أميركيين وإصابة 34 آخرين في قاعدة التنف واتّهمت فصائل مدعومة من إيران بتدبيره.

وأفادت بكين بأنها أخذت علما بالتقارير عن سقوط ضحايا جراء الهجوم على قاعدة عسكرية أميركية.
وأكد الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين: "أخذنا علما بأن إيران أعلنت أن لا علاقة لها بالهجوم".

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