الصين تُحذر من دوامة انتقام بالشرق الأوسط

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذّرت الصين، اليوم الثلاثاء، من دوامة انتقام في الشرق الأوسط بعدما توعّدت الولايات المتحدة الرد على هجوم بطائرة مسيّرة أدّى إلى مقتل 3 عسكريين أميركيين وإصابة 34 آخرين في قاعدة التنف واتّهمت فصائل مدعومة من إيران بتدبيره.
وأفادت بكين بأنها أخذت علما بالتقارير عن سقوط ضحايا جراء الهجوم على قاعدة عسكرية أميركية.
وأكد الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين: "أخذنا علما بأن إيران أعلنت أن لا علاقة لها بالهجوم".
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