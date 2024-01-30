الهند: إنقاذ سفينتي صيد إيرانيتين من قبل قراصنة صوماليين في يوم واحد

MENAFN - Al Wakeel News)قالت وزارة الدفاع الهندية اليوم الثلاثاء إن البحرية الهندية أنقذت سفينتي صيد إيرانيتين خطفهما قراصنة صوماليون في يوم واحد.



وأضافت الوزارة في بيان أن سفينة الدورية آي.إن.إس سوميترا التابعة للبحرية أنقذت 17 فردا يمثلون الطاقم الإيراني لزورق صيد في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين قبل أن تستجيب لنداء استغاثة آخر لتحرير 19 باكستانيا من زورق صيد آخر.



وجاءت عمليتا الإنقاذ وسط عودة القرصنة الصومالية للمحيط الهندي منذ الشهر الماضي بعد سنوات من عدم وقوع هجوم كبير.



ويبدو أن القراصنة يستغلون حالة عدم الاستقرار حول البحر الأحمر، إذ تستهدف حركة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران سفنا متوجهة الى الموانئ الاسرائيلية احتجاجا على الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.



وأثارت هجمات الحوثيين ضربات جوية انتقامية من دول بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، ويقول محللون إنهم حولوا الانتباه عن تهديد القرصنة الصومالية.



وبلغت القرصنة الصومالية ذروتها عام 2011 تقريبا قبل أن تتمكن دوريات بحرية دولية وحراس خاصون مسلحون من احتواء التهديد.



وتدخلت البحرية الهندية استجابة للعديد من عمليات الخطف مؤخرا.



وقالت وزارة الدفاع إن السفينة آي.إن.إس سوميترا أنقذت يوم الاثنين سفينة الصيد إيمان قبل أن تعترض سفينة الصيد النعيمي التي استقلها 11 قرصانا في جنوب بحر العرب.



وقال مسؤولون إن قوات من دولة سيشيل أنقذت أفراد الطاقم الستة على متن سفينة صيد سريلانكية من قراصنة صوماليين مشتبه بهم يوم الاثنين.

