موقع إلكتروني يحفز الزوار على البكاء لتخفيف التوتر

MENAFN - Al Wakeel News)ظهر موقع على شبكة الإنترنت يدعو الزوار إلى إطلاق العنان لدموعهم، عبر مشاهدة مقاطع فيديو حزينة، بهدف مساعدة الناس على التخلص من التوتر.ويدعو موقع الويب cryonceaweek زواره إلى النقر على رابط يفتح مقطع فيديو قصير يهدف إلى إثارة الرغبة بالبكاء لدى المشاهد، وتظهر كل نقرة جديدة مادة جديدة.



ويقول الموقع في الصفحة الرئيسية "يظهر العلم أن البكاء يمكن أن يخفف التوتر لمدة أسبوع. انقر أعلاه لمشاهدة مقطع فيديو يسبب الدموع وتوقف لحظة لتسمح لنفسك أن تشعر بشيء ما".

ويشير الموقع إلى مقالة نشرتها صحيفة "الإندبندنت" عام 2018، حيث يوضح أحد الأكاديميين كيف يمكن لمشاهدة الأفلام المثيرة للدموع أن تعزز الصحة العقلية.





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