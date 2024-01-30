الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوياتها في عامين

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف، اليوم الثلاثاء، لتبلغ أعلى مستوياتها في عامين، مدعومة بمكاسب حققتها وول ستريت الليلة الماضية، مع عكوف المستثمرين على تقييم توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة في أسبوع يعج بالتطورات الهامة بالنسبة للأسواق.



وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% مرتفعا للجلسة الخامسة على التوالي، كما ارتفعت وول ستريت لمستويات غير مسبوقة، أمس الاثنين، مع تحول التركيز إلى نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبيرة من الولايات المتحدة، وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب بشأن أسعار الفائدة، وكلاهما يمكن أن يحدد مسار الأسواق.

