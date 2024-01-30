الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوياتها في عامين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف، اليوم الثلاثاء، لتبلغ أعلى مستوياتها في عامين، مدعومة بمكاسب حققتها وول ستريت الليلة الماضية، مع عكوف المستثمرين على تقييم توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة في أسبوع يعج بالتطورات الهامة بالنسبة للأسواق.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% مرتفعا للجلسة الخامسة على التوالي، كما ارتفعت وول ستريت لمستويات غير مسبوقة، أمس الاثنين، مع تحول التركيز إلى نتائج أعمال شركات التكنولوجيا الكبيرة من الولايات المتحدة، وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب بشأن أسعار الفائدة، وكلاهما يمكن أن يحدد مسار الأسواق.
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