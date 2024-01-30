وزير الخارجية البريطانى: لندن تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية
التاريخ
1/30/2024 4:31:23 AM
(MENAFN
- Youm7) كشف ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطانية، عن أن لندن تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بالتعاون مع حلفائها والأمم المتحدة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.
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