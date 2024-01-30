سفير ليتوانيا بالقاهرة: دور مصر محورى لمنع تحول الوضع بغزة لصراع إقليمي

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- Youm7) أكد سفير ليتوانيا بالقاهرة ارتوراس جايليوناس، أهمية دور مصر المحوري لمنع أن يتحول التوتر الحالي في قطاع غزة إلى صراع إقليمي، وفي توفير المساعدات الإنسانية لسكان غزة، مشيدا بما قدمته السلطات المصرية من دعم للدول الأوروبية في عمليات إجلاء مواطنيها من غزة من حملة الجنسيات المزدوجة.
وشدد جايليوناس في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بتطبيق قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني في غزة، مؤكدا أن بلاده ترى الحل الوحيد لهذه الأزمة، وهو رؤية حل الدولتين وقفا للقرارات الدولية، مشيرا إلى أن وزراء الاتحاد الأوروبي ناقشوا مؤخرا مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي سبل تنفيذ القانون الدولي الإنساني والوضع بعد توقف الحرب وسبل تدعيم دور السلطة الفلسطينية.
وعن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي..أكد جايليوناس أهمية رفع مستوى الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى شراكة استراتيجية شاملة، واصفا هذه الشراكة بأنها علامة فارقة، مشيرا إلى الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه خلال اللقاء الأخير بين مجلس الشراكة الأوروبي مع وزير الخارجية سامح شكري في بروكسل، ولفت إلى الاجتماع الذي عقد بين عدد كبير من الوزراء في الاتحاد الأوروبي مع وزراء خارجية كل من مصر والأردن والسعودية وأمين عام جامعة الدول العربية؛ لبحث الوضع في غزة وجهود السلام بعد توقف الحرب، بالإضافة إلى أن مبادرة السلام الأوروبية ما زالت محل ناقش بين الوزراء الأوروبيين.
وقال إن "مصر تعد شريكا مهما لنا في المنطقة وإن هناك تنسيقا جيدا بين وزيري خارجية كلا البلدين، وقد أجرى وزير خارجية ليتوانيا جبريالوس لاندسبرجس خلال زيارته لمصر، في أكتوبر الماضي، مباحثات بناءة مع شكري حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتشمل الوضع في منطقة الشرق الأوسط وفي شرق أوروبا، وسبل التعاون الثنائي والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي".
وأشار إلى أنه يتم الإعداد حاليا لعقد جولة من المشاورات السياسية على مستوى نائب وزيري الخارجية في مصر وليتوانيا، في الربع الأول من هذا العام.
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد أول مباحثات مع الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا، في ديسمبر الماضي، على هامش اجتماعات المؤتمر الـ28 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه قدم للسيسي دعوة لزيارة فيلنيوس، معربا عن رضائه عن مستوى الحوار السياسي بين البلدين.
وحول الاتفاقيات بين البلدين..قال ارتوراس جايليوناس، إنه يتم حاليا الإعداد لاتفاقيتين: إحداهما في مجال النقل البحري؛ لدعم التعاون بين ميناءي الإسكندرية ودمياط بميناء قلايبيدا الليتواني بهدف تسهيل نقل السلع على أن يتم نقل الركاب في مرحلة لاحقة، بينما الاتفاقية الثانية في مجال الطيران المدني تستهدف تسيير خط طيران مباشر بين الجانبين واستخدام المطارات المصرية كترانزيت من قبل الركاب الليتوانيين، وتعزيز التعاون بين شركات الطيران الوطنية ودعم الأعمال والسياحة بين البلدين.
وتوقع أن يقوم وزير النقل الليتواني بزيارة لمصر في الربع الأول من هذا العام؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني والتوقيع على هذه الاتفاقية عقب الانتهاء من كافة التفاصيل، مشيرا إلى أن حوالي 20% من رحلات الشارتر من ليتوانيا يتم تسييرها إلى المطارات المصرية.
وعن المشروعات المشتركة..أكد سفير ليتوانيا بالقاهرة أهمية تعزيز التعاون في مجال أمن الطاقة مع مصر التي تصدر لنا الغاز الطبيعي المسال، وكذلك الاستفادة من خطة مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك من خلال شبكات الغاز الطبيعي والكهرباء مع أوروبا عن طريق قبرص واليونان، مشيرا إلى أهمية مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في أمن الطاقة، وهذا تم التأكيد عليه خلال اجتماع مجلس الشراكة مع مصر.
وحول التجارة..قال جايليوناس إن التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 104 ملايين يورو في أول تسعة أشهر من عام 2023، بالمقارنة بنحو 183 مليون يورو في عام 2022 نتيجة لاستيراد ليتوانيا الغاز المسال من مصر، موضحا أن الصادرات المصرية لليتوانيا تقدر بقيمة 50 مليون يورو تتضمن الفاكهة وبعض المواد التعدينية والغاز المسال، بينما تصدر ليتوانيا لمصر ما قيمته 54 مليون يورو، والتي تشمل الحبوب والخضروات ومكونات هندسية وآلات والتكنولوجيا المتطورة.
وعن السياحة..قال إن عدد السائحين الليتوانيين الذين قضوا إجازاتهم في كل من شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم بلغ نحو 85 ألف سائح عام 2023، متوقعا أن يصل نفس عددهم هذا العام، مطالبا بتسيير خط طيران مباشر؛ لزيادة أعداد السائحين الليتوانيين والعمل على الترويج للسياحة الثقافية والآثار إلى مصر.
وتحدث سفير ليتوانيا بالقاهرة عن التعاون الأكاديمي قائلا "إن أحد أولويات ليتوانيا هو التعاون بين المؤسسات البحثية والجامعات، وكان أحد البروتوكولات التي وقعت عليها مصر مؤخرا في هذا المجال، ومن المتوقع أن هذا البروتوكول سيسهم في دعم التعاون بين الجامعات المصرية والمراكز البحثية للمشاركة في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي الخاص بالتعاون الأكاديمي".
وأضاف جايليوناس أنه يتم حاليا بحث الاتصالات والتعاون بين جامعة عين شمس وجامعة العلوم الحياتية في ليتوانيا، وكذلك بين الكليات التقنية الليتوانية والجامعات المصرية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات تحت مظلة وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تبادل الطلاب، والزيارات بين أساتذة الجامعة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا بحث التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعتين ليتوانيتين بهدف منح درجة الماجستير المزدوجة لطلبة الدراسات العليا في كلا البلدين.
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