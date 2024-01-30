سفير ليتوانيا بالقاهرة: دور مصر محورى لمنع تحول الوضع بغزة لصراع إقليمي

MENAFN - Youm7) أكد سفير ليتوانيا بالقاهرة ارتوراس جايليوناس، أهمية دور مصر المحوري لمنع أن يتحول التوتر الحالي في قطاع غزة إلى صراع إقليمي، وفي توفير المساعدات الإنسانية لسكان غزة، مشيدا بما قدمته السلطات المصرية من دعم للدول الأوروبية في عمليات إجلاء مواطنيها من غزة من حملة الجنسيات المزدوجة.

وشدد جايليوناس في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بتطبيق قواعد الاشتباك والقانون الدولي الإنساني في غزة، مؤكدا أن بلاده ترى الحل الوحيد لهذه الأزمة، وهو رؤية حل الدولتين وقفا للقرارات الدولية، مشيرا إلى أن وزراء الاتحاد الأوروبي ناقشوا مؤخرا مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي سبل تنفيذ القانون الدولي الإنساني والوضع بعد توقف الحرب وسبل تدعيم دور السلطة الفلسطينية.

وعن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي..أكد جايليوناس أهمية رفع مستوى الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى شراكة استراتيجية شاملة، واصفا هذه الشراكة بأنها علامة فارقة، مشيرا إلى الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه خلال اللقاء الأخير بين مجلس الشراكة الأوروبي مع وزير الخارجية سامح شكري في بروكسل، ولفت إلى الاجتماع الذي عقد بين عدد كبير من الوزراء في الاتحاد الأوروبي مع وزراء خارجية كل من مصر والأردن والسعودية وأمين عام جامعة الدول العربية؛ لبحث الوضع في غزة وجهود السلام بعد توقف الحرب، بالإضافة إلى أن مبادرة السلام الأوروبية ما زالت محل ناقش بين الوزراء الأوروبيين.

وقال إن "مصر تعد شريكا مهما لنا في المنطقة وإن هناك تنسيقا جيدا بين وزيري خارجية كلا البلدين، وقد أجرى وزير خارجية ليتوانيا جبريالوس لاندسبرجس خلال زيارته لمصر، في أكتوبر الماضي، مباحثات بناءة مع شكري حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتشمل الوضع في منطقة الشرق الأوسط وفي شرق أوروبا، وسبل التعاون الثنائي والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى أنه يتم الإعداد حاليا لعقد جولة من المشاورات السياسية على مستوى نائب وزيري الخارجية في مصر وليتوانيا، في الربع الأول من هذا العام.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد أول مباحثات مع الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا، في ديسمبر الماضي، على هامش اجتماعات المؤتمر الـ28 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأنه قدم للسيسي دعوة لزيارة فيلنيوس، معربا عن رضائه عن مستوى الحوار السياسي بين البلدين.

وحول الاتفاقيات بين البلدين..قال ارتوراس جايليوناس، إنه يتم حاليا الإعداد لاتفاقيتين: إحداهما في مجال النقل البحري؛ لدعم التعاون بين ميناءي الإسكندرية ودمياط بميناء قلايبيدا الليتواني بهدف تسهيل نقل السلع على أن يتم نقل الركاب في مرحلة لاحقة، بينما الاتفاقية الثانية في مجال الطيران المدني تستهدف تسيير خط طيران مباشر بين الجانبين واستخدام المطارات المصرية كترانزيت من قبل الركاب الليتوانيين، وتعزيز التعاون بين شركات الطيران الوطنية ودعم الأعمال والسياحة بين البلدين.

وتوقع أن يقوم وزير النقل الليتواني بزيارة لمصر في الربع الأول من هذا العام؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني والتوقيع على هذه الاتفاقية عقب الانتهاء من كافة التفاصيل، مشيرا إلى أن حوالي 20% من رحلات الشارتر من ليتوانيا يتم تسييرها إلى المطارات المصرية.

وعن المشروعات المشتركة..أكد سفير ليتوانيا بالقاهرة أهمية تعزيز التعاون في مجال أمن الطاقة مع مصر التي تصدر لنا الغاز الطبيعي المسال، وكذلك الاستفادة من خطة مصر لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذلك من خلال شبكات الغاز الطبيعي والكهرباء مع أوروبا عن طريق قبرص واليونان، مشيرا إلى أهمية مصر كشريك استراتيجي للاتحاد الأوروبي في أمن الطاقة، وهذا تم التأكيد عليه خلال اجتماع مجلس الشراكة مع مصر.

وحول التجارة..قال جايليوناس إن التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 104 ملايين يورو في أول تسعة أشهر من عام 2023، بالمقارنة بنحو 183 مليون يورو في عام 2022 نتيجة لاستيراد ليتوانيا الغاز المسال من مصر، موضحا أن الصادرات المصرية لليتوانيا تقدر بقيمة 50 مليون يورو تتضمن الفاكهة وبعض المواد التعدينية والغاز المسال، بينما تصدر ليتوانيا لمصر ما قيمته 54 مليون يورو، والتي تشمل الحبوب والخضروات ومكونات هندسية وآلات والتكنولوجيا المتطورة.

وعن السياحة..قال إن عدد السائحين الليتوانيين الذين قضوا إجازاتهم في كل من شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم بلغ نحو 85 ألف سائح عام 2023، متوقعا أن يصل نفس عددهم هذا العام، مطالبا بتسيير خط طيران مباشر؛ لزيادة أعداد السائحين الليتوانيين والعمل على الترويج للسياحة الثقافية والآثار إلى مصر.



وتحدث سفير ليتوانيا بالقاهرة عن التعاون الأكاديمي قائلا "إن أحد أولويات ليتوانيا هو التعاون بين المؤسسات البحثية والجامعات، وكان أحد البروتوكولات التي وقعت عليها مصر مؤخرا في هذا المجال، ومن المتوقع أن هذا البروتوكول سيسهم في دعم التعاون بين الجامعات المصرية والمراكز البحثية للمشاركة في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي الخاص بالتعاون الأكاديمي".

وأضاف جايليوناس أنه يتم حاليا بحث الاتصالات والتعاون بين جامعة عين شمس وجامعة العلوم الحياتية في ليتوانيا، وكذلك بين الكليات التقنية الليتوانية والجامعات المصرية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات تحت مظلة وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تبادل الطلاب، والزيارات بين أساتذة الجامعة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا بحث التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعتين ليتوانيتين بهدف منح درجة الماجستير المزدوجة لطلبة الدراسات العليا في كلا البلدين.