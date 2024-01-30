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الأرصاد: أمطار متفاوتة غزيرة ورعدية أحيانا مصحوبة بحبات البرد ببعض المناطق

1/30/2024 4:31:23 AM
(MENAFN- Youm7) كشفت
الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر
السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.



وأضافت هيئة الأرصاد : يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق .





ويشهد اليوم الثلاثاء،
انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى.



كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط ، ويسود طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناءوشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.





وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 06، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 07 ، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 08.




















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