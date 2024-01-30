الأرصاد: أمطار متفاوتة غزيرة ورعدية أحيانا مصحوبة بحبات البرد ببعض المناطق

(MENAFN
- Youm7) كشفت
الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر
السحب الممطرة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى.
وأضافت هيئة الأرصاد : يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا ومصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق .
ويشهد اليوم الثلاثاء،
انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى.
كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط ، ويسود طقس بارد نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناءوشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 11، ومطروح العظمى 14 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 06، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 07 ، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 08.
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