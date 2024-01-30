المغرب يعلن القبض على شبكة إرهابية تجند مقاتلين لـداعش

MENAFN - Youm7) تمكنت سلطات الأمن المغربي، من القبض على شبكة إرهابية مكونة من أربعة عناصر، بكل من مدن طنجة، الدار البيضاء، بني ملال وانزكان، يقومون بتجنيد وإرسال مقاتلين من أجل الالتحاق بفرع تنظيم (داعش) بمنطقة الساحل جنوب الصحراء.



وذكر بيان لسلطات الأمن المغربية، أن التحريات أثبتت أن هذه الشبكة تقوم بالتنسيق مع قياديين لهذا التنظيم بالساحل جنوب الصحراء؛ لتسهيل التحاق متطرفين بهذه المنطقة.



وأضاف البيان أن إجراءات التفتيش التي جرت بمنازل أعضاء الخلية الإرهابية أسفرت عن ضبط مجموعة من المعدات الإلكترونية، ومبالغ مالية وأسلحة بيضاء عبارة عن سيوف من الحجم الكبير، وأقنعة وقفازات بالإضافة إلى بندقية.



وتابع أن هذه العملية، تأتي في إطار مواجهة سلطات الأمن المغربي لتنامي التهديدات التي يشكلها (داعش) وباقي التنظيمات الإرهابية الأخرى، لاسيما بعد توالي الدعوات التحريضية الصادرة عن هذه التنظيمات الداعية للالتحاق بمعاقلها خصوصا بمنطقة الساحل.



وأشار البيان إلى أنه تم التحفظ على أعضاء الخلية الإرهابية تحت الحراسة لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، وذلك لرصد التقاطعات التي تجمعهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب والكشف عن مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية المحتملة.