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الصين تحذر من دوامة انتقام بالشرق الأوسط بعد مقتل عسكريين أمريكيين بالأردن

1/30/2024 4:31:21 AM
(MENAFN- Youm7)
حذرت الصين قبل قليل، من دوامة انتقام فى الشرق الأوسط، جاء ذلك بعد مقتل عسكريين أمريكيين فى الأردن، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.



وكانت القيادة الوسطى الأمريكية، قد كشفت عن ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية في الهجوم على موقع البرج 22 شمال الأردن إلى 34 شخصا.



وأكدت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان، إجلاء 8 من الجنود الجرحى من الأردن للحصول على رعاية صحية متقدمة.



وأوضحت أن الهجوم وقع على قاعدة الدعم اللوجيستي عند البرج 22 من شبكة الدفاعات الأردنية.



وقالت: "هناك نحو 350 جنديا من المشاة والقوات الجوية في القاعدة يقومون بمهام دعم."



من جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة لن تتغاضى عن الهجمات على قواتها في الشرق الأوسط وسترد عليها.



وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان مساء الأحد إن الهجوم على القوات الأمريكية نفذته جماعات متشددة تعمل بسوريا والعراق.



وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل 3 جنود وإصابة 34 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن (البرج 22)، وقال البنتاجون إن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن تصعيد خطير.














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