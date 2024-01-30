الصين تحذر من دوامة انتقام بالشرق الأوسط بعد مقتل عسكريين أمريكيين بالأردن

(MENAFN
- Youm7)
حذرت الصين قبل قليل، من دوامة انتقام فى الشرق الأوسط، جاء ذلك بعد مقتل عسكريين أمريكيين فى الأردن، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.
وكانت القيادة الوسطى الأمريكية، قد كشفت عن ارتفاع عدد الإصابات بين القوات الأمريكية في الهجوم على موقع البرج 22 شمال الأردن إلى 34 شخصا.
وأكدت القيادة الوسطى الأمريكية في بيان، إجلاء 8 من الجنود الجرحى من الأردن للحصول على رعاية صحية متقدمة.
وأوضحت أن الهجوم وقع على قاعدة الدعم اللوجيستي عند البرج 22 من شبكة الدفاعات الأردنية.
وقالت: "هناك نحو 350 جنديا من المشاة والقوات الجوية في القاعدة يقومون بمهام دعم."
من جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة لن تتغاضى عن الهجمات على قواتها في الشرق الأوسط وسترد عليها.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان مساء الأحد إن الهجوم على القوات الأمريكية نفذته جماعات متشددة تعمل بسوريا والعراق.
وأعلنت القيادة الوسطى الأمريكية مقتل 3 جنود وإصابة 34 آخرين في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن (البرج 22)، وقال البنتاجون إن ما تعرضت له القوات الأمريكية في الأردن تصعيد خطير.
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