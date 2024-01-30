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وضع حدود فى التعامل مع الآخرين.. لقاء شباب ثانوى بأسقفية الشباب بالكنيسة

1/30/2024 4:31:17 AM
(MENAFN- Youm7) نظمت لجنة ثانوي بأسقفية الشباب في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لقاءً لشباب ثانوي تحت اسم "كاريزما
9 Out Line" ببيت القديس سمعان الخراز بوادى النطرون.

واستهدف اليوم التعرف على كيفية وضع شباب مرحلة ثانوي حدود سليمة في علاقاته وتعاملاته مع الآخرين، واشتمل على فقرات دراسية وترفيهية.

وبلغ عدد المشاركين في اللقاء مع أسقفية الشباب 1200 من شباب ثانوى من القطاعات الرعوية بالقاهرة، إلى جانب عشر إيبارشيات.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، بينما يختتم بالعيد فى 5 مايو 2024 بمعدل 55 يوما.
ويتسم
الصوم الكبير
بالنسك الشديد عكس حالة الفرح التى يعيشها الأقباط فى صوم الميلاد السابق، لذا وضعت الكنيسة الصوم الكبير فى أصوام الدرجة الأولى التى يمنع خلالها تناول المأكولات البحرية، والاكتفاء بالمأكولات ذات الطابع النباتى فقط كما تنظم الكنيسة القداسات بشكل يومى.

ودُعيّ بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام، هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التى صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا، وهو صوم من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.

شباب المرحلة الثانوية


جانب من لقاء شباب ثانوى بأسقفية الشباب

لقاء شباب ثانوي بأسقفية الشباب








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