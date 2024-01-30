وضع حدود فى التعامل مع الآخرين.. لقاء شباب ثانوى بأسقفية الشباب بالكنيسة

(MENAFN
- Youm7) نظمت لجنة ثانوي بأسقفية الشباب في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لقاءً لشباب ثانوي تحت اسم "كاريزما
9 Out Line" ببيت القديس سمعان الخراز بوادى النطرون.
واستهدف اليوم التعرف على كيفية وضع شباب مرحلة ثانوي حدود سليمة في علاقاته وتعاملاته مع الآخرين، واشتمل على فقرات دراسية وترفيهية.
وبلغ عدد المشاركين في اللقاء مع أسقفية الشباب 1200 من شباب ثانوى من القطاعات الرعوية بالقاهرة، إلى جانب عشر إيبارشيات.
وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024، بينما يختتم بالعيد فى 5 مايو 2024 بمعدل 55 يوما.
ويتسم
الصوم الكبير
بالنسك الشديد عكس حالة الفرح التى يعيشها الأقباط فى صوم الميلاد السابق، لذا وضعت الكنيسة الصوم الكبير فى أصوام الدرجة الأولى التى يمنع خلالها تناول المأكولات البحرية، والاكتفاء بالمأكولات ذات الطابع النباتى فقط كما تنظم الكنيسة القداسات بشكل يومى.
ودُعيّ بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام، هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التى صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا، وهو صوم من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.
شباب المرحلة الثانوية
جانب من لقاء شباب ثانوى بأسقفية الشباب
لقاء شباب ثانوي بأسقفية الشباب
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