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وزارة التعليم: مدارس المتفوقين توجه الطلاب نحو المستقبل وسوق العمل

1/30/2024 4:31:17 AM
(MENAFN- Youm7) واصلت وزارة التربية والتعلي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، عقد المؤتمر الخاص بنظام التعليم بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا تحت عنوان "الواقع والطموحات"، لليوم الثاني على التوالي، حيث ناقشت الجلسات أهم التحديات و تعظيم المكتسبات التي تواجه نظلم التعليم ، stem و كيفية دعم وتطوير والتوسع في هذا النوع النموذج التعليمي في وزارة التربية والتعليم.



قال محمد عطية مدير الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات بوزارة التعليم ومدير الإدارة العامة لشئون مدارس المتفوقين، إن مدارس المتفوقين ستيم تقوم بتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، فمدارس ستيم تعكس الطلاب المتفوقين في تقديم تعليم بجودة عالية، مشيرًا إلى أن هدفنا الأساسي لهؤلاء الطلاب هو توجيهم نحو المستقبل وسوق العمل.





وأضاف مدير الإدارة العامة لشئون مدارس المتفوقين، خلال مؤتمر نظام التعليم المصري، أن رؤية الوزارة في مدارس المتفوقين بناء جيل قادر على التفكير والتطور التكنولوجي، موضحا أنه يتم توفير المتطلبات للطلاب بما يتناسب مع تطلعاتهم للمستقبل، ليكونوا جيل قادر على الابداع والابتكار.



وأكد عطية، ان المدرسين بمدارس المتفوقين نخبة النخبة، قائلا: مش أي حد بيدخل يدرس في مدارس المتفوقين، لابد أن يكون لديه حافز، والمدرس مطالب أن يبحث عن المعلومة مش مجرد حصة للطلاب، فمعلم مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا غير باقي المعلمين.





وتابع: الابداع والتفكير هو التحدي الأساسي للتميز ويجب أن نتكاتف لدعم هؤلاء الطلاب، في مدارس استيم، ونسعى جاهدين لبناء جيل واعد قادر على سوق العمل في المستقبل.



ووجه عطية الشكر لجميع العاملين بمدارس المتفوقين، وجميع المؤسسات التي توفر تعليم جيد لهؤلاء الطلاب.




















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