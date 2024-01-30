وزارة التعليم: مدارس المتفوقين توجه الطلاب نحو المستقبل وسوق العمل

(MENAFN
- Youm7) واصلت وزارة التربية والتعلي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، عقد المؤتمر الخاص بنظام التعليم بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا تحت عنوان "الواقع والطموحات"، لليوم الثاني على التوالي، حيث ناقشت الجلسات أهم التحديات و تعظيم المكتسبات التي تواجه نظلم التعليم ، stem و كيفية دعم وتطوير والتوسع في هذا النوع النموذج التعليمي في وزارة التربية والتعليم.
قال محمد عطية مدير الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات بوزارة التعليم ومدير الإدارة العامة لشئون مدارس المتفوقين، إن مدارس المتفوقين ستيم تقوم بتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، فمدارس ستيم تعكس الطلاب المتفوقين في تقديم تعليم بجودة عالية، مشيرًا إلى أن هدفنا الأساسي لهؤلاء الطلاب هو توجيهم نحو المستقبل وسوق العمل.
وأضاف مدير الإدارة العامة لشئون مدارس المتفوقين، خلال مؤتمر نظام التعليم المصري، أن رؤية الوزارة في مدارس المتفوقين بناء جيل قادر على التفكير والتطور التكنولوجي، موضحا أنه يتم توفير المتطلبات للطلاب بما يتناسب مع تطلعاتهم للمستقبل، ليكونوا جيل قادر على الابداع والابتكار.
وأكد عطية، ان المدرسين بمدارس المتفوقين نخبة النخبة، قائلا: مش أي حد بيدخل يدرس في مدارس المتفوقين، لابد أن يكون لديه حافز، والمدرس مطالب أن يبحث عن المعلومة مش مجرد حصة للطلاب، فمعلم مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا غير باقي المعلمين.
وتابع: الابداع والتفكير هو التحدي الأساسي للتميز ويجب أن نتكاتف لدعم هؤلاء الطلاب، في مدارس استيم، ونسعى جاهدين لبناء جيل واعد قادر على سوق العمل في المستقبل.
ووجه عطية الشكر لجميع العاملين بمدارس المتفوقين، وجميع المؤسسات التي توفر تعليم جيد لهؤلاء الطلاب.
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