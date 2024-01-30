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خطوات التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل

1/30/2024 4:31:17 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت المديريات التعليمية والإدارات نتائج امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسى الأول 2024، كما أكدت المديريات أنه يتاح لمن يرغب من الطلاب تقديم تظلم على درجات الفصل الدراسى الأول 2024 لمدة 15يوما من اليوم التالى لإعلان النتيجة.





ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التقرير التالى خطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسى الأول 2024



أولا: صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثانى الإعدادى:



1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.



2- سداد الرسوم المقرره ومقدارها مبلغ (20) جنيها في المادة الواحدة وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.



3- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للإطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.



4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره ويتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.



5- وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.



ثالثا: الصفين الأول والثاني الثانوي:



- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من درجاتها.



- سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (40) أربعون جنيها في المادة الواحدة وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 121 بتاريخ 29/6/2019.



-يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.



-بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.



-في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.



وزارة التربية والتعليم، خطوات التظلم على نتيجة صفوف النقل بالفصل الدراسي الاول 2024، التظلم على نتائج الفصل الدراسي الأول 2024، اخبار مصر












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