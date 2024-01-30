خطوات التظلم على نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول 2024 لصفوف النقل

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- Youm7) أعلنت المديريات التعليمية والإدارات نتائج امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسى الأول 2024، كما أكدت المديريات أنه يتاح لمن يرغب من الطلاب تقديم تظلم على درجات الفصل الدراسى الأول 2024 لمدة 15يوما من اليوم التالى لإعلان النتيجة.
ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التقرير التالى خطوات التظلم على نتيجة الفصل الدراسى الأول 2024
أولا: صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثانى الإعدادى:
1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.
2- سداد الرسوم المقرره ومقدارها مبلغ (20) جنيها في المادة الواحدة وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.
3- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للإطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.
4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره ويتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.
5- وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.
ثالثا: الصفين الأول والثاني الثانوي:
- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من درجاتها.
- سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (40) أربعون جنيها في المادة الواحدة وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 121 بتاريخ 29/6/2019.
-يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.
-بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.
-في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.
وزارة التربية والتعليم، خطوات التظلم على نتيجة صفوف النقل بالفصل الدراسي الاول 2024، التظلم على نتائج الفصل الدراسي الأول 2024، اخبار مصر
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