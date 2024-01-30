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إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائى والثانى الإعدادى بالجيزة فى المدارس الخميس

1/30/2024 4:31:17 AM
(MENAFN- Youm7) تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يوم الخميس 1 يناير المقبل، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين (السادس الابتدائى والثانى الإعدادى) فى كشوف واضحة داخل المدارس، وبشكل موحد على مستوى المحافظة، ودون تحصيل أى مبالغ مالية تحت أى مسمى.





وأتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أمس الإثنين، وللمرة الأولى، نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل الابتدائى والإعدادى، (الرابع والخامس والسادس الابتدائى والأول والثانى الإعدادى)، من خلال الرابط الآتي:



وأوضحت المديرية أن إعلان النتيجة إلكترونيًا جاء في إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي وتيسيرًا على أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد، وكذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمى.



ودخل طلاب المدارس فى إجازة منتصف العام، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس 25 يناير الجارى، وأكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن اجازة نصف السنة لطلاب المدارس بدأت رسميا حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي السبت 27 يناير الجارى وتستمر حتى 9 فبراير المقبل، ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 10 فبراير 2024.




















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