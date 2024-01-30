إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائى والثانى الإعدادى بالجيزة فى المدارس الخميس

(MENAFN
- Youm7) تعلن مديرية التربية والتعليم بالجيزة، يوم الخميس 1 يناير المقبل، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين (السادس الابتدائى والثانى الإعدادى) فى كشوف واضحة داخل المدارس، وبشكل موحد على مستوى المحافظة، ودون تحصيل أى مبالغ مالية تحت أى مسمى.
وأتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أمس الإثنين، وللمرة الأولى، نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب صفوف النقل الابتدائى والإعدادى، (الرابع والخامس والسادس الابتدائى والأول والثانى الإعدادى)، من خلال الرابط الآتي:
وأوضحت المديرية أن إعلان النتيجة إلكترونيًا جاء في إطار جهود الدولة نحو التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي وتيسيرًا على أولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد، وكذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمى.
ودخل طلاب المدارس فى إجازة منتصف العام، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس 25 يناير الجارى، وأكد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن اجازة نصف السنة لطلاب المدارس بدأت رسميا حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي السبت 27 يناير الجارى وتستمر حتى 9 فبراير المقبل، ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 10 فبراير 2024.
MENAFN30012024000132011024ID1107785392
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.