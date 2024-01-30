ذعر فى أوروبا بسبب انتشار الحصبة بشكل سريع.. ورومانيا تعلنه وباء وطنى





قالت صحيفة 20 مينتوس الإسبانية إن حالة من الذعر تنتاب المواطنيين بسبب سرعة انتشار مرض الحصبة ، بعد زيادة الحالات 30 ألف حالة فى القارة الأوروبية مقارنة بتلك المكتشفة فى عام 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحصبة مرض شديد العدوى، وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 90٪ من الأشخاص غير المحصنين يصابون به عند تعرضهم لشخص مصاب.

​ومؤخرا، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن حالات الإصابة بالحصبة تضاعفت بمقدار 30 حالة في القارة الأوروبية مقارنة بتلك المكتشفة في عام 2022، حتى أن هذا الانتشار السريع

دفع دولا مثل رومانيا إلى إعلان وباء وطنى.

وترجع معدل الإصابة إلى انخفاض تغطية التطعيم فى جميع أنحاء العالم بين عامى 2020 و 2022، وإذا أخذنا فى الاعتبار أن هذا مرض شديد العدوى، فمن المهم أكثر من أي وقت مضى التأكد من أننا نتلقى اللقاحات بشكل كاف، محصنين ضد العدوى.

وبطبيعة الحال، فإن ظهور الأعراض لا يحد من الفترة التي يمكن أن ينشر فيها المصابون بالفيروس، على العكس من ذلك، يُعتقد أن الفترة التى ينقل فيها الشخص الفيروس هى تلك التى تنقضي من الأيام الأربعة التي تسبق ظهور الطفح الجلدي إلى الأيام الأربعة التالية له، وهو ما يجعل فى كثير من الأحيان من الصعب عزل حاملي المرض لتجنب عدوى المرض.

وكما توضح مستشفى مايو كلينيك الولايات المتحدة،

المرموقة على موقعها الإلكترونى، فإن الحصبة مرض شديد العدوى ينتقل بشكل رئيسى عن طريق الهواء، ويوجد الفيروس فى الجهاز التنفسي العلوي "الأنف والحنجرة"

لدى الأشخاص، وعندما يعطسون، تتناثر فى الهواء قطيرات تحتوي على جزيئات فيروسية؛ يمكن للأشخاص القريبين استنشاقها والإصابة بالمرض.

وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 90% من الأشخاص الذين ليس لديهم مناعة طبيعية ضد المرض (بسبب التغلب عليه سابقًا) أو الذين لم يتم تطعيمهم يصابون بالعدوى عند تعرضهم لشخص مصاب بالمرض.



