ذعر فى أوروبا بسبب انتشار الحصبة بشكل سريع.. ورومانيا تعلنه وباء وطنى

(MENAFN
- Youm7)
قالت صحيفة 20 مينتوس الإسبانية إن حالة من الذعر تنتاب المواطنيين بسبب سرعة انتشار مرض الحصبة ، بعد زيادة الحالات 30 ألف حالة فى القارة الأوروبية مقارنة بتلك المكتشفة فى عام 2022.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحصبة مرض شديد العدوى، وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 90٪ من الأشخاص غير المحصنين يصابون به عند تعرضهم لشخص مصاب.
ومؤخرا، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن حالات الإصابة بالحصبة تضاعفت بمقدار 30 حالة في القارة الأوروبية مقارنة بتلك المكتشفة في عام 2022، حتى أن هذا الانتشار السريع
دفع دولا مثل رومانيا إلى إعلان وباء وطنى.
وترجع معدل الإصابة إلى انخفاض تغطية التطعيم فى جميع أنحاء العالم بين عامى 2020 و 2022، وإذا أخذنا فى الاعتبار أن هذا مرض شديد العدوى، فمن المهم أكثر من أي وقت مضى التأكد من أننا نتلقى اللقاحات بشكل كاف، محصنين ضد العدوى.
وبطبيعة الحال، فإن ظهور الأعراض لا يحد من الفترة التي يمكن أن ينشر فيها المصابون بالفيروس، على العكس من ذلك، يُعتقد أن الفترة التى ينقل فيها الشخص الفيروس هى تلك التى تنقضي من الأيام الأربعة التي تسبق ظهور الطفح الجلدي إلى الأيام الأربعة التالية له، وهو ما يجعل فى كثير من الأحيان من الصعب عزل حاملي المرض لتجنب عدوى المرض.
وكما توضح مستشفى مايو كلينيك الولايات المتحدة،
المرموقة على موقعها الإلكترونى، فإن الحصبة مرض شديد العدوى ينتقل بشكل رئيسى عن طريق الهواء، ويوجد الفيروس فى الجهاز التنفسي العلوي "الأنف والحنجرة"
لدى الأشخاص، وعندما يعطسون، تتناثر فى الهواء قطيرات تحتوي على جزيئات فيروسية؛ يمكن للأشخاص القريبين استنشاقها والإصابة بالمرض.
وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 90% من الأشخاص الذين ليس لديهم مناعة طبيعية ضد المرض (بسبب التغلب عليه سابقًا) أو الذين لم يتم تطعيمهم يصابون بالعدوى عند تعرضهم لشخص مصاب بالمرض.
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